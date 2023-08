Marina Champagna: “Quiero ver presos a mis progenitores, me arruinaron la vida”

La joven Marina Champagna, de 24 años, que era intensamente buscada brindó detalles sobre su estado de salud y las razones por las que decidió irse de Puerto Madryn a Valencia, España. “Quiero que me dejen en paz. Me escape para vivir tranquila”, dijo.

Según relató, en varias oportunidades realizó las denuncias ante los golpes y abusos que sufría por parte de sus padres. Sin embargo, al no encontrar respuesta de la justicia local es tomó la decisión de escapar de la cruda realidad que le tocaba vivir, para tener un nuevo comienzo.

En una extensa entrevista realizada por el medio Canal 12, Marina Champagna brindó detalles sobre el calvario que le tocó vivir durante su niñez y adolescencia. En tal oportunidad, remarcó que varias oportunidades fue víctima de abuso sexual. “En el 2019 comencé a denunciar a mis progenitores. Me acosaban, no me dejaban vivir tranquila, iban hasta mi trabajo, a mi casa. Me golpearon, ellos me quisieron secuestrar, no las personas que detuvo la policía”, comentó.

“Desde los 7 años me violaron mis progenitores. Eduardo, mi padre, Ariel, mi hermano y Marcela, mi madre, me encerraban en el cuarto y ellos se masturbaban mientras alguno me violaba. Es una lastimadura que me va a quedar toda la vida”, relató la joven.

Seguidamente, manifestó: “Yo iba a la Policía denunciaba, con moretones en mi cuerpo, y nadie me escuchaba. Me vine a España porque allá la estaba pasando muy mal”.

“No quiero saber nada de ellos. La justicia les hace caso a estos delincuentes que me abusaron y acosaron. Ellos deberían estar presos y no las dos buenas personas que detuvieron, los metieron a la cárcel sin pruebas”, dijo ante los micrófonos de Canal 12 de Puerto Madryn.

En otro tramo de la charla, Marina Champagna comentó que distintas oportunidades sus padres recibieron dinero a cambio para que un amigo de la familia también sea participe de los abusos sexuales. “Él les pagaba a estos delincuentes y después me violaba”, indicó.