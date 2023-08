Linares habló de la renuncia de Amato y respondió las críticas de Díaz y Arrechea

Carlos Linares, presidente del Partido Justicialista de Chubut, habló tras la intempestiva renuncia de Ana Amato a la vicepresidencia del PJ y las críticas que resonaron en los últimos días a la conducción partidaria.

El ex intendente de Comodoro Rivadavia expresó que había hablado el jueves «con Norberto (Yahuar) y no me dijo nada en absoluto sobre la renuncia de Amato. Yo hablo con ella y tengo excelente relación, pero no comparto lo que hacen. Cuando vos sos parte de un proyecto político, sos parte. Si los dos puntos que separaron a Torres de Luque hubieran sido al revés, no estaríamos hablando de esto. Hoy seríamos todos padres del triunfo«.

En diálogo con Pido la Palabra, Linares plantó bandera y llamó a mantener la unidad: «Nosotros tenemos una obligación partidaria, somos conducción hasta el 20 de diciembre y lo vamos a hacer como corresponde. Cada uno de nosotros tiene que hacer un mea culpa y reconocer lo que hicimos o no hicimos por defender los proyectos políticos. Yo puedo estar de acuerdo o no con las designaciones de Sergio Massa o José Glinski, pero cuando vos pertenecés a un proyecto político estas son las realidades».

«Si vos hacés una carta para desligarte creyendo que eso te va a dar un beneficio partidario, yo no lo veo así. Hay mucha gente que me ha llamado y han visto de muy mala manera la renuncia de Ana Amato. Insisto: una gran compañera militante con la que tengo una excelente relación, pero creo que las discusiones deben darse dentro de cada sector«, replicó.

Consultado por el conductor del programa, Gonzalo Mondillo, el dirigente peronista también le contestó a Miguel «Coné» Díaz, que no deja pasar oportunidad para pegarle públicamente. «Díaz debe representarse a él y a nadie más. Y cree que tiene la palabra autorizada del Partido Justicialista. Me parece que no es así. En el PJ nadie es más que nadie y todos tenemos que participar y militar», aseguró.

También le preguntaron por José Salvador Arrechea, que días atrás dijo que en Chubut no hay líderes peronistas. «Al ‘Vasco’ lo quiero mucho, pero creo que esas declaraciones no suman para nada. Él da su opinión personal de ciertas situaciones, y en política todos podemos opinar gracias a que vivimos en democracia. Doy vuelta la hoja, no me voy a desviar en ese tema», contestó.

Linares no se distrae y pone la mirada en el objetivo principal. «No voy a gastar mi tiempo en este debate que no suma para nada. Para eso el 20 de diciembre habrá renovación de autoridades partidarias y aquellos compañeros que se sientan capacitados en seguir la conducción del PJ lo harán. Mi cabeza hoy está puesta para que Unión por la Patria pueda ser competitiva y logre ganar en estas elecciones«, afirmó.

Escuchá la entrevista completa acá: