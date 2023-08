Linares apuntó a los «intendentes que priorizaron el pago chico» y no la provincia

El senador y presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, habló de «empate técnico» en la elección del domingo y apuntó contra «algunos intendentes que priorizaron el pago chico«.

En vísperas de la última sesión de la Cámara Alta antes de las PASO, el ex intendente de Comodoro reconoció la victoria de Ignacio Torres: «Felicito al que gana y en este caso también al que le tocó perder, que es Juan Pablo Luque y me parece que hizo una excelente elección. Con el diario del lunes uno analiza y ve dónde sacó más o menos votos, o dónde pensaba tener un mayor acompañamiento y no lo tuvo. Lo que está claro es que sigue reinando un regionalismo en distintos sectores de la sociedad chubutense y me parece que ese tema es una deuda pendiente que tenemos como provincia: tratar de terminar de una vez por todas con el regionalismo, que no nos hizo bien».

«Algunos intendentes claramente priorizaron el pago chico, hicieron el trabajo por el pago chico y no se preocuparon tanto por el pago grande«, dijo, en referencia al corte de boleta que se vio en algunas ciudades y aseguró que «se ve que hay intendentes que han priorizado cuidar su lugar, su terruño y no hacer la campaña provincial«.

En diálogo con Pido la Palabra, Linares remarcó lo parejo de la contienda electoral e instó a la dirigencia política a trabajar en conjunto en pos del desarrollo de la provincia. «Juan Pablo hizo una campaña importante. Estoy convencido de que perder por un punto y monedas es un empate técnico, porque cuando las consultoras evalúan una elección, hablan de un margen de error de más o menos dos puntos. A lo que me refieron con ‘empate técnico‘ es a que ganar por cinco o seis mil votos en una elección donde hay 400 mil votantes no es un margen escandaloso. Fue una elección muy reñida, muy pareja y que nos obliga a trabajar en la unidad de la provincia«, reflexionó.

