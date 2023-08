Julio Belascuen: «A mí me vota la gente y yo laburo para la gente»

En la víspera de las elecciones de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia (ATE Chubut), el enfermero Julio Belascuen, candidato por la Lista Verde, habló con AzM Radio sobre la situación de los estatales y se mostró esperanzado. «Creo que vamos a ganar», vaticinó.

«Yo creo que vamos a ganar por lo hecho. Después, lo demás son chicanas. Yo entré a ATE y empecé a trabajar porque siempre desde afuera para uno es fácil putear al otro y decir ‘no lograste esto o lo otro’, pero hay que estar ahí adentro. Es muy complejo, difícil», contó.

Sobre los intercambios de acusaciones y «chicanas» entre candidatos integrantes de distintas listas, Belascuen dijo no sentirse identificado: «Siempre pasa que se habla mal de los otros. Bueno, si se sienten bien con eso y quieren ganar así, está bien. A mí me vota la gente y yo laburo para la gente, y no estoy con ninguna licencia gremial. Yo sigo trabajando. Estoy en el hospital, en las salitas, hago guardias. No me interesa hacer lobby con otras personas. Sí hacer lobby con hechos, con laburo, con tratar de salir adelante y de mejorar los haberes de la gente, que ya es muy difícil».

El enfermero criticó la forma de negociar del gobierno provincial. «Paritarias no tenemos. Son reuniones en las que el Gobierno viene con una propuesta y es esa, no hay otra. Nosotros tratamos de meter esa propuesta en algún lado que a la gente le dé más plata, y eso provoca enojo. Siempre es poco, y es cierto. El más perjudicado es quien menos cobra, que a su vez es a quien más necesitamos para trabajar bien», explicó.

«Espero que sea un triunfo, que gane el mejor. Que la gente elija y que el que gane y asuma, trabaje para la gente, que es lo que hacemos nosotros. Tenemos un salón nuevo, todo hecho con fondos propios, estamos trabajando cada vez más», cerró.

Escuchá la entrevista acá: