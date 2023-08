Juicio abreviado para dos acusados de robo agravado

Durante una audiencia llevada adelante en sala de Cámara Penal en Trelew, el Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal general Griselda Encina puso en conocimiento del Juez de la causa, Javier Allende, sobre el acuerdo al cuál se había arribado con las defensoras de los dos acusados en un caso de robo agravado ocurrido en la ciudad de Trelew.

Informó la doctora Encina que la acusación mereció una recalificación, a partir de las pruebas obtenidas, lo que permite a los involucrados en el hecho quedar enmarcados en los requisitos necesarios para la aplicación de un juicio abreviado, instituto previsto en el artículo 355 del código procesal penal.

Relatando lo sucedido, indicó que se encuentra acreditado lo ocurrido el día 27 de agosto de 2022, cerca de las 18,15, cuando Franco Nicolás Béjar junto a Walter Javier Aillapán y al menos dos personas que no pudieron ser habidas ni identificadas, irrumpieron en el domicilio de Mitre y Ecuador a bordo de un vehículo color oscuro con vidrios polarizados, en momentos que en el interior de la vivienda se hallaba un menor de 17 años. Previo dañar la cerradura del portón de madera de ingreso al garaje, accedieron a la casa con la inequívoca intención de apoderarse de elementos ajenos, provocando desorden en los ambientes y accionando rápidamente. Sustrajeron de un cajón la suma de doscientos mil pesos, además de dinero de colección y un celular, logrando escapar los dos que no pudieron ser detenidos momentos antes que llegue personal policial, alertado por un mensaje de la hermana mayor del joven que se había escondido en un rincón de su cuarto al escuchar fuertes ruidos y logró comunicarse con ella. En ese momento los acusados lo encontraron y amenazaron diciendo que no haga nada porque lo iban a matar, pero inmediatamente llegaron los efectivos que se encontraron con Aillapán, quien previo ofrecer resistencia se tiró en el piso del garaje y a Béjar acostado en la cama del menor, simulando ser un habitante de la casa.

Por todo lo expuesto, la conducta desplegada por Walter Javier Aillapán y Franco Nicolás Béjar se encuentra enmarcada en las previsiones de los artículos 166 inciso segundo y 167, 55 y 45 del código penal, como el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda en carácter de coautores.

Tanto la fiscal, como las defensoras Gladys Olavarría y Romina Rowlands fundamentaron las razones del acuerdo alcanzado por el cuál se impone una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para ambos más la declaración de reincidiencia, además de la incorporación de las costas del proceso, conforme a la planilla de gastos que se adjuntará oportunamente. Ante tal requerimiento, y la conformidad manifestada por las partes y los acusados, que permanecerán en prisión hasta que la sentencia quede firme, el magistrado Javier Allende hizo saber que notificará a las partes su decisión reafirmando lo acordado, el próximo martes 15 de agosto.