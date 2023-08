El sindicato de fútbol femenino, FutPro, que además representa a Jenni Hermoso, difundió este viernes un comunicado firmado por 81 futbolistas en el que las deportistas anuncian que no jugarán con la Selección Femenina de fútbol de España mientras Luis Rubiales siga en su puesto como presidente de la Federación Española de Fútbol. Entre las numerosas futbolistas que firman el comunicado están las 23 jugadoras que ganaron el Mundial.

«Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial femenino de fútbol, queremos declarar que ninguna de las firmantes volveremos a la selección nacional de ser convocadas si permanece la directiva actual». La decisión fue tomada en solidaridad con Jenni Hermoso, la jugadora de España a la que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, le dio un beso sin su consentimiento en plenos festejos del Mundial.

«¿Es tan grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir», dijo Rubiales este viernes en una Asamblea Extraordinaria de la federación deportiva que preside. «No voy a dimitir, ¡no voy a dimitir!», insistió.

El dirigente insistió en que el beso había sido consensuado. «El beso fue consentido. Jenni me levantó del suelo a mí y yo le pregunté por un pico y me dijo que vale», señaló. Horas después, la futbolista Jenni Hermoso desmintió rotundamente a Rubiales en un comunicado compartido en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter): «En ningún momento el beso fue consentido».

Las reacciones de rechazo a las palabras de Rubiales no se hicieron esperar y compañeras de Hermoso de la selección campeona del Mundial de fútbol femenino recién disputado en Australia y Nueva Zelanda, se sumaron a las voces de repudio. Tal es el caso de la portera Cata Coll: «Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… ¡se acabó! Contigo a muerte @Jennihermoso», dijo la guardameta. «¡Se acabó! Contigo @Jennihermoso», tuiteó, en tanto, la ex capitana Virginia Torrecilla.

Por su parte, el gobierno español anunció el inicio de los trámites necesarios para suspenderlo del cargo. Rubiales fue cuestionado además por haberse tocado los genitales a modo de celebración durante la final. Por ese hecho, pidió disculpas./BBC