Idalia tocó tierra en Florida con marejadas y vientos de 205 km/h

El huracán Idalia tocó tierra en el noroeste de la costa de Florida, en Estados Unidos, donde se registraban vientos máximos sostenidos en 205 kilómetros por hora y «marejadas ciclónicas catastróficas», informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

«El Huracán Idalia extremadamente peligroso de categoría 3 toca tierra en Florida Big Bend», publicó en el NHC en sus redes sociales.

7:45 AM EDT update: Extremely dangerous Category 3 Hurricane #Idalia makes landfall in the Florida Big Bend. Maximum sustained winds were estimated to be 125 mph. Catastrophic storm surge and damaging winds ongoing. pic.twitter.com/umMdj8dD5d

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023