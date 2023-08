Gremios celebraron el incremento salarial para los empleados públicos

Este jueves el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este jueves con el sector de trabajadores de la Administración Pública Central, nucleados en los gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para rubricar el acta acuerdo de la nueva pauta salarial para el segundo semestre del año, que contempla un aumento total del 35%.

Tras la firma, el secretario General de ATE, Guillermo Quiroga, sostuvo que “es la continuidad del gran logro para la Administración Pública, con la inclusión de los sectores que faltaban y el aumento salarial para todos los empleados públicos, incluidos los jubilados, de un 7% al básico tomando el de julio durante todos los meses de la segunda parte del año. Además, incluimos la cláusula para volver a reunirnos en octubre para analizar si hay que realizar un ajuste para no quedar debajo de la inflación”.

Asimismo, Quiroga explicó que “el aumento sería de un 35% para la segunda parte del año y alcanzaría a 45.000 mil empleados públicos activos y más de 18.000 jubilados”.

Además, confirmó que en el sueldo de este mes va a haber diferencias por los acuerdos firmados anteriormente y con esta nueva firma se verá reflejado en el básico y sueldo de bolsillos con los haberes de agosto en el mes de septiembre.

Por su parte, Cristian Salazar de UPCN, indicó que este aumento mes a mes tiene “una cláusula de revisión en el mes de octubre, lo cual para nosotros es importante porque es la salvaguarda en el caso que las variables económicas nos den una inflación muy superior, de poder corregir antes de fin de año los valores”.

“Celebramos el nuevo convenio para la Administración Pública el cual busca unificar de alguna manera los ingresos de los trabajadores de los distintos organismos. Hoy por hoy la verdad es que hay una gran diferencia y una gran inequidad también, por así decirlo, entre lo que cobran los distintos organismos y su personal. Por eso una de las cuestiones que es importante del nuevo convenio es esto, que lo que busca es unificar y que el administrativo de un organismo cobre lo mismo en cualquier lado que se desempeñe. Y así lo mismo un técnico, un idóneo, un profesional, que haya una uniformidad de la cuantía en cuanto a los ingresos”, señaló el gremialista.

“El convenio es histórico, primero y primordial porque después de 40 años nos sacamos de encima, por una forma de decirlo, un estatuto que era de una época nefasta de nuestro país. Segundo, porque era una deuda que se tenía entre los distintos gobiernos con los trabajadores, que ya realmente los compañeros cuando le hablábamos del nuevo convenio no nos creían porque era cierto, se había intentado muchísimas veces y nunca se había concretado. Esto fue un trabajo que desde UPCN nos propusimos allá por el 2019 que nos íbamos a dar un convenio. Hubo momentos donde avanzamos mucho, otros que se estancó, pero siempre tuvimos el horizonte y la bandera que yo me propuse cuando me hice cargo de la organización en Chubut, el cual es reivindicar el sector de la ex-1987, para nosotros el sector más postergado y olvidado de la administración pública”, indicó Salazar.