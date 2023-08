Glinski explotó de bronca: «Maderna trabajó para la derrota del peronismo»

José Glinski, precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria, aseguró en AzM Radio que la postura de Adrián Maderna, intendente de Trelew, le genera bronca. Además, blanqueó cuál es su rol en las elecciones que se vienen: «Soy el candidato del consenso de la estructura del peronismo a nivel nacional».

«Hace mucho que no hablo con Maderna. Yo estoy un poco decepcionado con él. Pero sí, por supuesto me puedo juntar, no tengo ningún problema. Yo creo que trabajó para la derrota del peronismo, así que eso me genera cierta bronca. Ojalá que tenga ganas de volver a los orígenes y trabajar para un proyecto que se parece más a su trayectoria que a lo que creo que hizo en los últimos tiempos», disparó.

Entrevistado por Gonzalo Mondilo en El Resto es Bijouterie, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria habló sin pelos en la lengua sobre los comicios del domingo pasado y el futuro del peronismo en la provincia.

«Estoy absolutamente convencido de que hicimos una muy buena elección. Teníamos un excelente candidato, como Juan Pablo Luque. Más allá de las definiciones estratégicas del comienzo, fue una elección que se perdió por detalles, por cuestiones tácticas. Veníamos en crecimiento y Torres venía cayendo, no tengo dudas. Nosotros éramos conscientes de que si perdíamos en el nivel provincial el ánimo podía decaer un poco, pero no obstante hay un montón de gente militando. El partido no terminó, nosotros tenemos que defender nuestras ideas en el país«, aseguró.

Glinski sabe que su candidatura tiene una marcada impronta nacional: «Considero que soy una persona preparada y que, humildemente, soy el candidato del consenso de la estructura del peronismo a nivel nacional. No es un arresto personal, ni que yo quiero probar suerte a ver cuánto más me conocen en esta vuelta, ni aprovechar que un grupo de amigos vamos a probar de qué se trata esto de una campaña». «Soy producto de un consenso muy amplio entre muchos compañeros y compañeras que integramos el frente Unión por la Patria. Hubo consenso nacional para que yo sea, y ese consenso incluye a los dirigentes de la provincia del Chubut«, reconoció.

Consultado sobre la próxima conformación de la Legislatura del Chubut, que encontrará a los diputados del peronismo conformando la primera minoría, el precandidato recalcó la importancia de que Luque sea quien se encargue de aglutinar a todos los que confluyeron en Arriba Chubut.

«Juan Pablo es el que armó esa lista, es el que condujo al peronismo en esta elección, y tendrá él la responsabilidad de poder avanzar. Sacó 111 mil votos, si no me equivoco, que son más votos que los que recibió alguno de sus antecesores del peronismo. No tengo dudas de que él tiene la responsabilidad de conducir esta etapa. Perdimos por muy poco, Juan Pablo hizo una excelente elección y una excelente gestión. Si el peronismo va a llegar a la Legislatura y cada uno de los diputados va a tener una terminal política distinta sin trabajar en conjunto, estamos sonados. Hay que ordenar eso, y el que tiene la mayor responsabilidad y capacidad para hacerlo es Luque. No tengo ninguna duda», sentenció.

