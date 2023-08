Es la increíble buena onda de Lolo: El guitarrista reveló por qué se fue de Miranda

Tras su paso por el grupo Miranda, Lolo Fuentes consagró su salto a la fama por el talento que tenía a la hora de tocar la guitarra. Aunque en las últimas horas, el músico confesó las internas que había en la banda y contó por qué se fue. También habló del vínculo que tenía con sus ex compañeros Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes actualmente siguen con el proyecto y en los últimos meses sacaron remixes de sus clásicos temas pero sumando a nuevos artistas en las canciones.

“La verdad que no terminó mal entre nosotros. Si hablamos de la actualidad, está todo re bien”, comenzó diciendo Lolo este jueves quien fue invitado al piso de Intrusos para contar su verdad. Además, el guitarrista confesó qué fue lo que verdaderamente pasó entre ellos. “Lo que sucedió, sucedió hace muchos años, en el 2013. En su momento, hubo un montón de movidas. Nos separamos de la banda, llegó todo a su fin. Había diferencias, es como todo. Todos trabajamos en el medio, algunos actúan, otros conducen”.

Al escuchar su relato, Flor de la V que es conductora del ciclo de América comentó: “Sí, pero esta era una banda de tres y ellos dos decidieron continuar”. A lo que Lolo continuó con su explicación: “También ellos tienen una historia de antes, vienen hace tiempo juntos. Yo me acoplé, digamos, pero se terminó como se termina cualquier relación”.

Cabe destacar que el músico no tenía un rol secundario en el grupo, incluso en una de las canciones más famosas lo nombran: “Ese solo, es la guitarra de Lolo”, dicen los cantantes de la banda cuando suena “Don”. En ese sentido, Guido Záffora, periodista y panelista de Intrusos le consultó al artista por las veces que salió en los medios y contó públicamente que los cantantes lo habían excluido del grupo pop. “Pero vos dijiste ‘me echaron a mí y a Monoto (bajista)’”, preguntó en tanto, Fuentes contestó: “Son dos historias diferentes. Monoto se quedó un tiempo más en la banda y luego se separaron. Obviamente que cuando me fui de la banda, me dolió. Hicimos un montón de movidas, pero ya están obsoletas. Yo estoy en un momento en el que tengo 49 años”, confesó sin ánimos de pelear o discutir ahora con sus excompañeros.

También le preguntaron por la colaboración de Ale y Juliana con Ca7riel para sacar una nueva versión de “Don”, la canción mencionada anteriormente y que fue un hit para el grupo durante los 2000 donde hacían mención al músico. “Hicieron una nueva versión y lo invitaron a Ca7riel, pero no rimaba con ‘es la guitarra de Ca-triel’, era raro. Entonces pusieron ‘es la guitarra de…’”, se escuchó consultar a los panelistas en tanto Lolo despejó dudas: “¿Vos me preguntás si a mí me molesta? la respuesta es no” remarcó.

“Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamérica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”, cerró el guitarrista con la mejor de las ondas a pesar del desenlace que tuvo él dentro de la banda pop más conocida del país.

Por último, Pampito le preguntó si volvería al grupo en un futuro, a lo que el guitarrista concluyó: “Puede ser, ¿por qué no? Ale sabe que está todo bien con él. Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida. A mí me hicieron un nombre como guitarrista conocido, imaginate que Pappo estuvo 20 años. Yo en tres años ‘es la guitarra de Lolo’”, recordó feliz por el crecimiento profesional que le dieron y cerró con buena onda: “Pasa el tiempo y uno crece. Yo me acuerdo del amor y de las cosas buenas que pasaron”.

