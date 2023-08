El Gobierno lanzará la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte

El Gobierno nacional lanzará la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte, con la cual buscará dar continuidad a la política de infraestructura energética destinada a potenciar la capacidad de producción de Vaca Muerta.

El anuncio se dio a conocer en el marco del Foro Energético organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), una iniciativa para promover el intercambio entre los sectores público y privado sobre las oportunidades que presenta el sector energético para el desarrollo y crecimiento económico de la Argentina.

El presidente de la firma estatal Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, al formalizar el anuncio de la licitación, dijo que la obra «aportará previsibilidad a los sectores de la demanda y la posibilidad de que los sectores industriales puedan acceder a un precio más competitivo de la energía. Este circulo virtuoso se empieza a generar alrededor de la infraestructura que permitirá que Vaca Muerta demuestre todo su potencial».

«Vamos a estar presentando con el Ministro de Economía Sergio Massa, en la localidad de Tío Pujio (Córdoba), el lanzamiento de la reversión del Gasoducto Norte», preciso Gerez al señalar que la obra, junto al Gasoducto Néstor Kirchner, «le van a aportar de manera indirecta por sustitución de importaciones 6.400 millones de dólares a la Argentina».

También en el marco del encuentro de la Amcham, la secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó que «no alcanza con la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, ahora hay que seguir con la reversión (del Gasoducto del Norte) y ahí sí hay divergencias» con otras propuestas electorales.

En este sentido, la funcionaria destacó la necesidad de que «Vaca Muerta sea una política de Estado que se sostenga a través de diferentes gobiernos, aunque ahora el escenario electoral genera incertidumbre».

Royon también aseguró que «el gobierno no desconoce el escenario macroeconómico complejo que tiene la Argentina pero acá no hay soluciones mágicas, sino graduales con crecimiento» que durante los próximos años permitirá «llegar al 2030 con una balanza superavitaria de US$ 18.000 millones».

La puesta en marcha de la licitación para la reversión del Gasoducto Norte se dará tras el regreso del ministro Massa de Estados Unidos -luego que el FMI liberara desembolsos por u$s 7.500 millones para el país.

En base a las previsiones, tras el lanzamiento de la licitación el viernes, «a mediados de octubre se podrán estar firmando los contratos con quienes resulten adjudicatarios y en mayo del año que viene tenerlo operativo», precisó Gerez.

En el marco de la conferencia, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, enfatizó que el enfoque que tendrá el país para la transición energética «será clave para su futuro económico», y que cuenta con los elementos «para tener un rol cada vez más importante para darle energía al mundo».

La Argentina «está en un buen lugar para tener un rol cada vez más importante para darle energía al mundo», enfatizó el diplomático que ante directivos de empresas de capitales estadounidenses vinculadas con el sector energético y minero, pidió que haya «un clima de negocios que atraiga el desenvolvimiento y la participación de las empresas».

Stanley también destacó el objetivo de la Alianza de Seguridad de Minerales de «diversificar las cadenas de suministro de los minerales críticos, particularmente aquellos centrales para la transición energética», lo que permitirá que «países como Argentina se beneficien de todas las etapas de la cadena de valor, desde la extracción, hasta el procesamiento y el reciclaje».

A su turno, el presidente de YPF, Pablo González, expresó su expectativa de que el Congreso apruebe la Ley de Promoción del GNL «antes de fin de año», un marco normativo que le otorgará al sector condiciones de estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria, y la seguridad jurídica necesaria para las inversiones.

Para el presidente de YPF es clave que este tipo de proyectos sean considerados como una «política de Estado», más allá de los gobiernos, y al resaltar las iniciativas que -además de la construcción de una mega terminal de producción de GNL junto a la malaya Petronas- también encabeza la compañía como la exportación de crudo a Chile, y el megaproyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

En el panel sobre el sector minero, la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, afirmó que la Argentina pasará de las actuales exportaciones de 34.000 toneladas de carbonato de litio a 400.000 toneladas en los próximos años.

«Argentina ya integra el tren de desarrollo de la minería, fuertemente impulsada por el litio. El año pasado se exportaron u$s 3.800 millones en materia minera en lo que fue el mejor resultado desde 2012«, remarcó Ávila.

La funcionaria admitió que «aún existen dificultades a resolver», a la vez que resaltó que «en los últimos tres años se registró el mayor nivel de atención de los inversores, con proyectos que superan los u$s 17.000 millones».