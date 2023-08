El desastre ecológico por los incendios en Tenerife

La ONG SEO/BirdLife alertó que el incendio de Tenerife está afectando a 39 especies de aves y a espacios protegidos de gran valor ecológico, sufriendo daños irreparables varios Parques y reservas yafectando a la Red Natura 2000 insular.

El incendio forestal se inició la noche del 15 de agosto en la isla de Tenerife que, hasta ahora, ha afectado a unas 13.400 hectáreas y a doce municipios en esta isla, siendo La Orotava el municipio que aporta una mayor superficie al total, con un tercio aproximadamente. En este momento se estima que el incendio ha alcanzado un perímetro de unos 90 kilómetros. Y aunque se considera que evoluciona favorablemente, aún no se ha dado por controlado. Casi mil personas y unos trescientos animales han tenido que ser albergados como consecuencia del incendio, que ha sido provocado, según han indicado las autoridades de la isla. Y que también afecta a la biodiversidad de la isla.

El fuego alcanza espacios naturales de alto valor

Con la información oficial proporcionada por el sistema de seguimiento satelital de emergencias de la Unión Europea (Copernicus EMS), en un primer análisis, los siguientes espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales protegidos se habrían visto afectados: Paisaje Protegido Siete Lomas, Paisaje Protegido Las Lagunetas, Reserva Natural Especial Las Palomas, Paisaje Protegido La Resbala, Reserva Natural Integral Pinoleris, Parque Natural Corona Forestal y Parque Nacional El Teide.

Además, algunos de esos espacios, en parte o en su totalidad, integran la red Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En concreto, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) siguientes: ZEC Parque Nacional Teide, ZEC Pinoleris, ZEC Las Palomas, ZEC Corona Forestal, ZEC Las Lagunetas, ZEC La Resbala; así como las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) Montes y Cumbres de Tenerife.

Unas 40 especies de aves afectadas

Si bien es cierto que aún es pronto para valoraciones, puesto que el incendio no se ha dado por extinguido, partiendo de la información publicada por Copernicus EMS y con los datos con que cuenta SEO/BirdLife, la ONG ambiental estima que en las zonas afectadas por el incendio habitan 39 especies diferentes de aves vinculadas a distintos hábitats. Principalmente pinar de pino canario, pero también laurisilva. Muchas de ellas especies o subespecies endémicas, tanto a nivel insular, como canario o macaronésico.

Es de destacar el caso del pico picapinos, un pájaro carpintero, o de una rapaz forestal como el gavilán, así como de paseriformes como el herrerillo o los pinzones vulgar canario y azul de Tenerife. Este último, un endemismo insular, a pesar de contar con un número significativo de ejemplares, podría ver reducida drásticamente la extensión de su hábitat.

Otras aves emblemáticas potencialmente afectadas serían las rapaces nocturnas, como la lechuza o el búho chico, sin o especies crípticas como la chocha perdiz y otras amenazadas como el cuervo, catalogado En Peligro de Extinción, sin olvidar a las dos palomas endémicas de Canarias, la rabiche y la turqué. Estragos en la avifauna por el fuego en Tenerife.

El humo es nefasto para las aves

“La mortalidad directa generalmente no suele ser un problema para las aves, aunque la exposición al humo sí que puede afectar a sus vías respiratorias, del mismo modo que lo hace en los seres humanos. Sin embargo, los vuelos de huida pueden favorecer choques y atropellos entre ellas.

Además, en este momento, nos encontramos finalizando el periodo de cría de un buen número de especies de aves, por lo que esperamos que las crías de algunas de ellas estén realizando sus primeros vuelos. Y dada su inexperiencia, su capacidad de escapar del fuego directo podría verse reducida. Además, a medio y largo plazo, la pérdida de hábitats también nos preocupa, dada la presión a la que ya están sometidos nuestros espacios protegidos.

A este respecto, esperamos poder estudiar la evolución de las poblaciones de aves tanto dentro de las zonas quemadas, como fuera, de manera que podamos comprender mejor el proceso de recolonización, como hicimos para el incendio ocurrido en la Gomera, en el Parque Nacional de Garajonay, en agosto de 2012. Y en el reciente ocurrido en 2020 en Tijarafe y Garafía, en la isla de La Palma”, explica Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.

Llamado internacional

SEO/BirdLife hizo un llamamiento a la calma y pide que impere el sentido común en la opinión pública. A este respecto, pide a los ciudadanos que se informen a partir de fuentes oficiales y eviten trasmitir bulos o noticias no contrastadas, tanto al respecto del propio incendio como en relación con la gestión forestal.

En este sentido, SEO/BirdLife recuerda que no existen soluciones sencillas o recetas mágicas para problemas complejos como la gestión de incendios forestales. Y pide respeto para los profesionales multidisciplinares que se dedican a esa labor.

“Agradecemos el gran esfuerzo realizado por el personal que ha trabajado sin descanso en la coordinación y extinción de este incendio, y deseamos que los habitantes de las poblaciones desalojadas puedan regresar pronto a sus hogares. Pasada esta situación de emergencia, consideramos que es prioritario, en cuanto las condiciones lo permitan, evaluar el impacto causado por el fuego.

Y diseñar las acciones necesarias para favorecer la restauración de los espacios afectados, con objetivos claros y teniendo en cuenta todos los elementos que componen los ecosistemas, incluido el propio suelo, un recurso no renovable cuya pérdida debe evitarse a toda costa”, ha declarado Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Habiendo confirmado las autoridades que se trataría de un incendio provocado, la ONG ambiental pide que se identifique a los culpables y se imponga las sanciones que corresponda, en su mayor cuantía dada la gravedad del incendio, además de depurar las responsabilidades penales pertinentes.

Por último, SEO/BirdLife agradeció a todos los efectivos que están participando en la gestión de este incendio y se solidariza con todas las personas y familias que han sido desplazadas provisionalmente y sufrido pérdidas materiales. Estragos en la avifauna por el fuego en Tenerife.