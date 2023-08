Concurso de Letras 2023 del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes, organismo del Ministerio de Cultura de la Nación, abre la convocatoria para el Concurso de Letras 2023 con el fin de fomentar, reconocer y premiar la creación de obras literarias de diferentes géneros: Cuento, Novela, Novela Gráfica, Ensayo/No Ficción (Crónica, Biografía, Memorias, Reportajes, etc.) y Poesía. Por cada categoría habrá tres premios: $350 mil (Primer Premio), $250 mil (Segundo Premio), $200 mil (Tercer Premio).

Podrán participar escritoras y escritores e ilustradoras e ilustradores argentinos y extranjeros mayores de 18 años que residan legalmente en el país.

Quedan excluidos: las personas ganadoras del Concurso de Letras 2022. Tampoco podrán participar de esta convocatoria los funcionarios, el personal de planta permanente y contratado del FNA o los artistas que tengan relación de parentesco hasta el segundo grado consanguíneo y/o de afinidad con algún miembro del Directorio del Organismo.

La inscripción es exclusivamente a través de la plataforma digital: app.fnartes.gob.ar, y se podrá realizar hasta el 17 de agosto.

Cada participante podrá presentar una única obra por género. La obra deberá ser inédita y en idioma español. No tiene que haber sido publicada en ningún medio físico o virtual ni haber recibido otros premios nacionales o internacionales anteriormente. Tendrá que detallar título y seudónimo (nombre de fantasía que no haga referencia al nombre real). Deberá presentarse en formato .PDF. En caso de que el archivo supere el tamaño especificado en la plataforma deberá presentarse un enlace al sitio donde se encuentran alojados los contenidos.