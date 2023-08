Con las puertas abiertas: El Tribunal Electoral Municipal trabajará durante este domingo

Al igual que en las elecciones anteriores, el Tribunal Electoral Municipal (TEM) permanecerá con las puertas abiertas este domingo 13, a raíz de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde los argentinos definiremos quiénes competirán en octubre para los cargos que se ponen en juego: Presidente, vicepresidente, diputados nacionales y representantes del Parlasur.

Desde el TEM brindarán atención al público ante la gran cantidad de consultas recibidas durante los últimos días. Por ello, quienes necesiten ser asesorados con respecto del lugar de votación y sobre cómo justificar el no voto por pérdida de DNI, podrán acercarse entre las 8 y las 18 horas a Fontana 236.

En tanto si no aparece en el padrón, indicaron que podrán brindar indicaciones y sugerencias para poder regularizar la situación y poder emitir el voto en las elecciones generales.

Qué pasa si no voto en las PASO

Las PASO son obligatorias para los mayores de 18 años hasta 70 años. Por lo tanto, los ciudadanos que se encuentren dentro de ese rango etario que no participen de esta instancia del proceso electoral, ingresarán a un registro de infractores y se les aplicará una multa si no son capaces de justificar su ausencia.

Además, los infractores no podrán ser designados o designadas para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales durante un año.

Si no voté en las PASO, ¿puedo votar en las generales?

La respuesta es sí. Los ciudadanos y ciudadanas de todo el país que figuren en el padrón electoral y no votaron en las PASO tienen el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre.