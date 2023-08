Tras el triunfo de Javier Milei el pasado domingo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional, algunas de sus declaraciones y planes de gobierno se viralizaron y generaron una gran preocupación en distintos ámbitos de la sociedad argentina.

Resulta que una de sus propuestas es privatizar la educación y que acceda el que la pueda pagar.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación en Chububt, Daniel Murphy, lamentó las expresiones del candidato presidencial y sostuvo que con la educación pública no se juega.

“Las y los argentinos tenemos orgullo de la escuela pública en el país, más allá de las dificultades y los contextos por los que ha pasado a lo largo de la historia. Somos parte de esa lucha que se ha dado durante varias décadas de sostener y mejorar la educación pública, haciéndonos cargo de que siempre hay problemas que resolver y cuestiones por mejorar”, manifestó el dirigente gremial.

Además, dijo: “Sabemos que a veces no es la escuela que necesitamos o que queremos, pero es pública. Esto no tiene que ser un sálvense quien pueda y la propuesta de Javier Milei parece eso. Si hoy existe un Milei es porque algunos políticos no han cumplido con lo que debían y no han garantizado el funcionamiento de un Estado eficiente. Por eso calan estas propuestas tan nefastas y negativas de ir en contra de un derecho básico, como lo es la educación”.

En tanto, consideró que “estaría bueno que como sociedad pensemos si realmente es lo que queremos, una escuela completamente privatizada donde solo puedan acceder unos pocos o si queremos mejorar lo que tenemos actualmente”.

“La Escuela Pública no es solo educación, es contención y acompañamiento”, finalizó Murphy.