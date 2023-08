Bressan: «El triunfo de Milei pone en jaque las valuaciones de la economía»

El economista Alberto Bressan analizó el cimbronazo que generó el resultado de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la macroeconomía nacional, la inminente aprobación de un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los riesgos de una posible dolarización.

«Los mercados son un continuo cálculo de escenarios futuros, que con tasas de interés descuentan al presente. Con eso valuamos los bienes. Ahora, si hay un escenario futuro que no se preveía, por ejemplo que triunfara Milei, eso pone en jaque todas las valuaciones de la economía«, opinó.

En su paso por Clave Política, el contador dijo que el próximo desembolso del FMI «es un refinanciamiento para no caer en un default con ellos«. «Suelen decir quienes estudian macroeconomía que no hay mejor acreedor que el Fondo Monetario, a pesar de lo vilipendiado que ha sido históricamente en nuestro país porque, salvo esto de proponer determinadas medidas, no hace lo que hicieron los Fondos Buitre. El Fondo Monetario no te va a embargar la Fragata Libertad como pasó en su momento, pero sí va a meter presión para tomar medidas económicas«, valoró.

A propósito de la suba de tasas de interés anunciada este lunes, Bressan explicó que se trata de una medida antiinflacionaria: «Es muy complicado hacer política si uno está dolarizado. Una de las herramientas que tiene el Estado es tratar de ‘secar’ el mercado. Es decir, absorber los pesos circulantes hacia los depósitos, como en el caso de los plazos fijos, que hacen que haya menos dinero en la calle. Eso se incentiva por medio de una buena tasa de interés para evitar que la gente ahorre en dólares».

En relación al cambio de rumbo financiero que parece haber tomado el Gobierno, el contador remarcó esa contradicción. «Es bastante raro para la economía que el mismo que el viernes trataba de tomar unas medidas, tome otra el lunes. Pero las circunstancias electorales fueron las que propusieron este estado de ánimo. El manejo de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo es el desafío que tiene este Gobierno y cualquier otro que venga, en el sentido de que tratar de unificar los tipos de cambio es uno de los objetivos centrales hacia el futuro. Ya son muchos años de coexistir varios tipos», aseguró.

