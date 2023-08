Argentina debuta este sábado ante Colombia en Recife

Comienza a disputarse este sábado en Brasil, el Campeonato Sudamericano de Voley masculino, competencia de la que será parte la Selección Argentina.

El conjunto liderado por Marcelo Méndez, jugará desde las 18 horas ante Colombia.

Juega la Argentina

Este sábado comenzará el Sudamericano de Mayores en Recife, Brasil, con la participación de cinco seleccionados, siendo el debut para la Selección Argentina ante su par de Colombia, desde las 18 horas y con transmisión de la Confederación Sudamericana a través de su sitio www.voleysur.org.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez viene de disputar la VNL en esta temporada con una histórica campaña y luego de un descanso encaró la preparación para el Sudamericano.

Esta competencia será la previa de uno de los mayores desafíos de la temporada con el Preolímpico y el cierre será con los Juegos Panamericanos en Santiago.

Para el Sudamericano regresaron Palacios y Conte, mientras que Palonsky no pudo viajar por un problema en su hombro.

VOLEY – CAMPEONATO SUDAMERICANO

En Recife, Brasil

Fixture de Argentina

26/8 – 18hs ARG vs COL

28/8 – 18hs ARG vs CHI

29/8 – 18hs ARG vs PER

30/8 – 20:30 ARG vs BRA