Animalito e’dios

El cambio climático afecta a todo el planeta y esos procesos de cambio de temperatura impactan directamente en las señales que el ambiente envía a los animales que en sus procesos naturales se rigen por ese ambiente. Ante esta situación, con días en invierno en los que la temperatura llegó a los 30 grados, muchos vieron que las tortugas adelantaron su etapa de estado de “suspensión” en el que están en los meses fríos.

Esto se debe a que los parámetros o sensores que el animal tiene son sensores de temperatura y luminosidad (heliofanía). Cuando hay más luz y cambia la temperatura, para algunas especies ya no es necesario estar en ese estado de suspensión conocido popularmente como “hibernación”, aunque no reúna las condiciones exactas una hibernación propiamente dicha.

En cuanto a los hábitos, en muchos de los comentarios en redes sociales, los usuarios señalaban que no es bueno alimentar a las tortugas que habían salido durante los días de calor pasados debido a que esto podría generarles algún malestar. Según algunos expertos, si el calor dura apenas uno o dos días, es conveniente que la tortuga no coma y se readapte a un nuevo frío; pero si las altas temperaturas se extienden por más de una semana, habrá que ofrecerle algún alimento.