Anamá Ferreira enfrentó a Lali Espósito por su postura ante el triunfo de Milei

Los resultados de las PASO 2023 fueron la antesala de las próximas elecciones generales de octubre. El libertario Javier Milei fue el gran triunfador a nivel nacional al obtener un 30%. En medio de este contexto, Lali Espósito expresó su opinión sobre esta victoria mientras se encuentra en España en el marco de su gira. “Qué peligroso. Qué triste”, aseguró la cantante en Twitter, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

Este mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y se desató un enorme revuelo. Muchas personas le respondieron, entre ellas, Anamá Ferreira, quien le dedicó un contundente mensaje a la actriz. “Amo a Lali. Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y no saber si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloaca”, señaló la exmodelo brasileña en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, Ferreira siguió enumerando algunos de los problemas sociales y económicos que ella registra en el país: “Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 o 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la Argentina. Esto es mucho más es peligroso”.

En la red social, algunos usuarios también le respondieron a la artista por su opinión relacionada al resultado de las elecciones. “Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, plantearon algunos usuarios, que también le recomendaron que “siga cantando”. En la misma línea, otro internauta agregó: “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país”.

Frente a las reacciones en su contra, en las primeras horas de este lunes, Espósito volvió a referirse al tema y dejó en claro su postura: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó destacando, ya que su primera intervención sobre el tema recibió críticas repetidas por varios de sus seguidores, que giraban en torno tanto a su falta de conexión con la realidad argentina e incluso señalaban que vive mucho tiempo fuera del país.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

Para finalizar, aclaró en la red social donde cuenta con más de 7 millones de seguidores: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que… ¡Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

