Yahuar: «Donde estuvo Torres como administrador, fue nefasto para Chubut»

Norberto Yahuar, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y ex ministro coordinador de Chubut, analizó la campaña electoral, elogió a la fórmula de Arriba Chubut, criticó al candidato de Juntos por el Cambio y reconoció la importancia de la derrota en Trelew para lograr la unidad.

El ex funcionario y consultor aseguró que «Luque y Sastre son dos intendentes con experiencia. En el caso del vicegobernador, creo que hay una diferencia con el Gobernador en cuanto a la interpretación de la política. Por ejemplo, con respecto a Trelew, el vicegobernador quería acercarle respuestas claras y contundentes, pero después se encontraba con un ‘No’ de quien tiene la lapicera más arriba, y eso imposibilitaba tener una buena relación. Por eso tenemos la oportunidad de instalar una muy buena fórmula, de gente con mucha experiencia en la política, con buena administración en sus ciudades, con un buen equipo de gobierno, y es una chance que Chubut no debe dejar pasar».

En diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio, Yahuar puso la lupa en la elección en el Pueblo de Luis. «Nos hemos puesto todos de acuerdo después de un error de concepto y de estrategia que tuvo el peronismo en la ciudad de Trelew. De esa elección podemos hacer dos análisis: el primero es que Merino ha sido el justo ganador, las urnas hablan. Ahora, cuando uno va a los resultados finos, el peronismo con cinco listas y con prácticamente 40 por ciento del electorado, pierde contra una lista que saca el 30″, reconoció.

«Debemos tomar conciencia de que todo lo que pase hacia adelante necesariamente debe hacerse con gente con experiencia. No podemos estar con improvisados que, por ejemplo, en el cierre de campaña de Trelew dicen: ‘Vamos a ver qué vamos a hacer con la educación’. No, flaco. Si estás llegando y decís que vas a entrar para ver qué vas a hacer es porque tuviste dos años para prepararte y no se te ocurrió hacer absolutamente nada«, fustigó.

Yahuar fue categórico al caracterizar a los principales candidatos de cara a las elecciones de este domingo. «Creo que tanto Juan Pablo Luque como Ricardo Sastre saben qué quieren para la producción, los puertos, las rutas o la energía. Esto lo pueden garantizar Luque y Sastre. Torres no, porque donde estuvo como administrador, en el Pami o en el Plan Patagonia, fue nefasto para la provincia«, sentenció.