VIDEO India lanzó un cohete para llevar una nave no tripulada a la Luna

India lanzó este viernes un cohete que lleva un vehículo de exploración espacial no tripulado a la Luna, una nueva etapa en el ambicioso programa espacial de ese país.

El cohete despegó de la isla de Sriharikota en el estado de Andhra Pradesh (sur) con la nave espacial Chandrayaan-3 («Vehículo lunar»), bajo los vítores y los aplausos de miles de personas.

LAUNCH! ISRO's Launch Vehicle Mark 3 (LVM3) launches the Chandrayaan-3 lunar lander mission from the Second Launch Pad at the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, India.

