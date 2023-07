«Ustedes le tienen miedo a nuestra ideología», vociferó Jones Huala ante el juez

El próximo 1 de agosto, se conocerá la sentencia en el tercer juicio de extradición a Facundo Jones Huala que se llevó a cabo en el Escuadrón 36 de Gendarmería este jueves. Gustavo Villanueva, Juez Subrogante del Juzgado Federal de Bariloche rechazó los pedidos de la defensa del líder mapuche.

En esta oportunidad, la justicia definirá si es procedente o no la extradición a Chile, solicitada por ese país para el cumplimiento de una condena pendiente.

La declaración de Jones Huala

“Estoy orgulloso de haber combatido con mis compañeros. Ustedes nos obligaron, su clase dominante, sus socios, sus patrones, sus jefes. No solamente el capitalismo transnacional», dijo Jones Huala ante el Juez.

En otro pasaje de su declaración afirmó: “Ustedes le tienen miedo a nuestra ideología. Son unos vagos, inútiles. Nosotros no somos planeros, jamás en mi vida cobré un plan. Toda mi vida cobré de mi esfuerzo. Viví de sacarle animales a Luciano Benetton y a tantos otros burgueses que viven del pueblo argentino y chileno empobrecido. No me arrepiento ni me avergüenzo porque no soy un ladrón de guantes blancos. Nadie me va a intimidad, ni un funcionario, ni un juez, ni un presidente, nunca me van a ver de rodillas. Ni a mí ni a mi gente. Si quieren terminar con nuestra lucha tendrán que fusilarnos. Si quieren terminar con esta voz rebelde y revolucionaria, con la lucha de los mapuches, van a tener que fusilarnos”.

“En quién podemos confiar si es de público conocimiento que más de un juez está metido con las mafias y el narcotráfico. Son socios del narcotráfico. Se pasean por el país y se instalan en ciudades como Bariloche y no hacen nada», dijo el líder de la RAM y agregó «mi gente atacó a Lewis y a Benetton. Lewis, el que tiene Lago Escondido, al que ningún juez se anima a cortarle el candado. Porque con nosotros son machos, pero con los que tienen que ser valientes son cobardes. Ustedes son títeres, marionetas. Son solo títeres, marionetas del nuevo orden mundial”.

“Hemos tomado la decisión de la liberación de la tierra mapuche. Ustedes están en territorio ajeno, son una fuerza de ocupación. Esta no es su tierra, es nuestra tierra, la de mis bisabuelos y mis tatarabuelos”, insistió Jones Huala.

“Cuál es el pecado de pensar. Cuál es el pecado de revelar y decir que no queremos ser un explotado como nuestros papás y abuelos. Cuál es el problema de decir que no queremos ser desalojados y defendernos. Si un policía me quiere disparar, no voy a correr. Y si corro es para enfrentarlo», dijo el referente mapuche y afirmó, «soy un delincuente político, soy un subversivo, soy un revolucionario, antisistémico, anticapitalista, antimperialista y antioligárquico. Esa es mi esencia».

“No son capaces de solucionar este conflicto, no lo van a solucionar extraditándonos, ni con balas y represión. Estas soluciones son políticas. Pero esas soluciones políticas no las tienen ustedes, tienen que tomarse desde las altas esferas del estado. Todos sabemos quién obliga a jueces fiscales y policías. Es el poder político y económico. Todos sabemos que no hay justicia, que está totalmente dominada por los intereses mezquinos del poder”, expresó el líder de la RAM.

Jones Huala terminó sus últimas palabras en lengua mapuche y los presentes gritaron por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.