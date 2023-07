Si no hay solución con el Prosate, Pami contratará médicos por fuera

La delegada del PAMI Puerto Madryn, Fernanda De Bartolo, dialogó con El Diario Web sobre el trabajo que viene realizando la entidad para que los adultos mayores puedan tener la atención adecuada en el Prosate y que los médicos de cabecera puedan cubrir al total de los afiliados en la ciudad.

El pasado mes de junio se llevó adelante una reunión importante entre representantes del Consejo de Adultos Mayores, personal de Prosate y representantes del Ministerio de Salud de Chubut para comenzar a trabajar en la problemática y se acordó dar 90 días de “transición” para solucionar finalmente la problemática con la cápita.

Tras pasar 40 días, Fernanda De Bartolo destacó que “todavía no estamos viendo los resultados que esperábamos. Falta todavía un tiempo más para que estos estén reflejados”.

Seguidamente, la funcionaria dijo que “la semana pasada recibí una nota de Prosate Madryn informando la cantidad de cápitas que va a aceptar cada médico, que la verdad es una cápita que va a dejar a muchas personas afiliadas sin médicos de cabecera. Por ello, intimamos a las autoridades de Prosate para que cubran al total de los afiliados que podrían quedar excluidos, los cuales serían cerca de 2 mil”.

Desde el organismo nacional han realizado las gestiones necesarias para que “las cosas se ordenen”. “PAMI ha puesto a disposición muchísimas herramientas para que Prosate pueda ordenarse, todavía no lo está haciendo, asique seguimos presionando al prestador que tenemos”, agregó.

Asimismo, De Bartolo aclaró que si bien los plazos están corriendo, ya piensan en “un plan B”. “Comodoro ha sido ejemplo de qué es lo que hay que hacer en caso de que los prestadores que estén no funcionen. Hay que contratar médicos por fuera del Prosate, no es algo fácil de llevar adelante, pero si no se soluciona la actual problemática habrá que avanzar en este sentido”.