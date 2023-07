Se realiza un cross country por los 13 años del «Team Treno» en Comodoro

El próximo sábado se correrá en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un Torneo atlético en modalidad Cross Country, en el marco de la celebración de los 13 años del «Team Treno».

El evento tendrá lugar en la pista de solado sintético de Km 4.

Todo listo para el Cross

El organizador del Torneo de Atletismo en Cross Country será el Team Treno, encabezado por su referente Mario Rodríguez, con el apoyo de Comodoro Deportes y la fiscalización de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut.

Las categorías que van a participar serán desde sub-12 hasta máster, en donde las distancias serán desde los 500 metros hasta los 6 kilómetros: «esta prueba se enmarca en los festejos de los 13 años de del Team Treno y es una modalidad que en Comodoro Rivadavia hace más de cinco o seis años que no se realiza», señaló el experimentado atleta y referente Mario Rodríguez.

A su vez, detalló que «el cross country es una modalidad que se hace en periodo invernal y se realiza en circuitos en donde la dificultad radica en la diversidad de terrenos. En este caso, nosotros tenemos lo que es tierra, tenemos césped, algo de arena y piedra y también una parte de lo que es la pista de solado sintético en sí».

Asimismo, indicó que «la Asociación del Sur del Chubut lo tomó para adquirirlo como Campeonato Regional, coordinado con el Ente Comodoro Deportes que nos acompaña como siempre a través de su presidente Hernán Martínez. Contamos con el apoyo de todos los grupos, en donde ya hemos llegado a casi a los 200 inscriptos, que para este tipo de modalidad es un buen número», sostuvo Rodríguez.

«También podemos decir que dentro de lo que va a ser la previa a la fecha patria del 9 de Julio, vamos a ofrecer un buffet en donde vamos a tener a la venta locro, tortas fritas, pastelitos, todo lo típico en relación a esta fecha», sentenció.

ATLETISMO – CROSS COUNTRY «TEAM TRENO»

EN COMODORO RIVADAVIA – SÁBADO 8 DE JULIO

Cronograma:

– Entrega de números y pago de inscripciones en categorías sub 20 a Master: sábado 8/7, de 10:30 a 12 hs en confitería de la pista de km 4.

-Reconocimiento del Circuito: 11 a 11:15 hs.

-Zona de entrada en calor : Curva Sur/ Recta del Mar

-Horarios y distancias de la competencia:

Sub 12: 12 00 hs ( 500 m)

Sub 14: 12 15 hs ( 1 vuelta)

Sub 16: 12 30 hs ( 2 vueltas)

Sub 18: 12 45 hs ( 3 vueltas)

Damas Sub 20 a + 70: 13 15 hs ( 5 vueltas)

Caballeros 45 a + 70: 14 10 hs (5 vueltas)

Caballeros Sub 20 a 40/44: 15 hs (5 vueltas)

Cierre con premiación.