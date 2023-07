Portanova: «Sudáfrica juega de contra, hay que hacer un partido inteligente»

El entrenador del seleccionado femenino de fútbol de Argentina, Germán Portanova, afirmó que Sudáfrica es «un equipo que juega de contra» y que sus dirigidas tienen que hacer un «partido inteligente» este jueves desde las 21 hora argentina, en Dunedin, escenario del segundo encuentro del Grupo G del Mundial.

«Sudáfrica es un equipo que juega de contra. Tiene a dos de las delanteras más rápidas del Mundial y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si bien lo vamos a ir a buscar, tenemos que hacer un partido inteligente. No nos conviene el palo por palo, pero iremos sin miedo», expresó el DT en la conferencia de prensa previa al encuentro, a la que asistió junto a la delantera Mariana Larroquette.

En ese marco, la jugadora de Orlando Pride explicó que «sea el resultado que sea nos mantenemos unidas, mantenemos el foco, que es ganar. Vamos a salir con esa mentalidad y estamos muy bien».

«Para nosotras es histórico siempre estar en un Mundial, histórico es ganar, histórico es competir como lo estamos haciendo. Histórico es el momento que estamos viviendo hoy así que, pase lo que pase, va a ser historia y esperamos que sea de la mejor manera: ganando un partido, sea Sudáfrica o Suecia», agregó Larroquette en el estadio de Dunedin, ciudad de la isla sur de Nueva Zelanda a la que el equipo llegó 24 horas antes del encuentro desde Auckland.

Después de la caída ante Italia en el debut, Portanova comentó que «desde lo físico, tratamos de que las jugadoras que tuvieron más carga entrenaran menos tiempo. Hicimos diferenciado, tratando de que regeneraran para llegar bien al partido. Desde lo mental, si escucharon las declaraciones de las jugadoras, coinciden todas desde una idea».

Para el DT, «es lo más lindo que hay: escuchar que todas se identifican con lo que venimos trabajando, más aún después de una derrota. Eso hace que vayamos a buscar el partido, con nuestra idea y nuestras herramientas».

Mariana Larroquette opinó que «desde lo personal, creo que somos un país exitista, pero tenemos una convicción firme. Tenemos un cuerpo técnico que desde el primer momento nos aclaró cómo iba a ser la historia, es un proceso de cambios y lo mejor que tenemos es el convencimiento. Estamos jugando y demostrando otra cosa y estamos felices de poder hacerlo. Creo que demostramos ante cualquier equipo que Argentina tiene potencial para jugar».

La delantera, que es la mayor goleadora histórica del seleccionado femenino (con 21 tantos) pero busca su primer tanto en un Mundial, agradeció a «la gente que banca al femenino, se despierta a cualquier hora y nos lo hizo saber ante Italia«, al tiempo que consideró que el partido ante Sudáfrica -en un horario más ameno para Argentina- «es una buena oportunidad para demostrarle a otros que recién se enganchan con el femenino lo que somos capaces de hacer».

«Puede llegar a ser un día histórico para nosotras, no queremos desaprovecharlo, no queremos desaprovechar este Mundial. Solo me quedan palabras de agradecimiento por todos los mensajes positivos que recibimos«, apuntó ‘Larro’.

Portanova, por su lado, insistió en que «más allá de lo que fue el resultado ante Italia, nosotros venimos a jugar un Mundial. Estaba entre las posibilidades perder el primer partido y venir a Dunedin con la tristeza de la derrota, pero con la convicción de nuestro juego y de muchas cosas que se van afirmando».

Consultado por las agresiones que recibió Yamila Rodríguez en redes sociales, el técnico aseguró que «realmente me parece una locura. No podemos estar en la cabeza de la gente que reprocha ciertas cosas. Vamos a enfocarnos en el partido porque no podemos entrar en la cabeza de quienes responden agresivamente».

En tanto, opinó que «Sudáfrica es un buen equipo, hay que prestarle mucha atención a las salidas rápidas. Las posibilidades son las mismas que con Italia. Son una buena selección, tienen sus armas y saben lo que quieren».

Por último, Portanova dijo que «a nadie le gusta perder, jugamos y trabajamos para ganar. Pero también para poder tener una identidad y jugar de igual a igual con las potencias. Lo estamos logrando y esa alegría «interna» no nos la va a robar nadie, por más que estemos tristes por la derrota».

«Creo que hay que entender no solo el fútbol, sino el fútbol femenino argentino para poder entender ciertas satisfacciones del juego. Si nos fijamos solo en el resultado nos vamos a frustrar siempre, porque se pierde más de lo que se gana. Pero sí nos vamos a basar en el trabajo, en el convencimiento y en el resultado. Eso es lo más importante para este grupo de jugadoras con el que me siento tan identificado», cerró el entrenador.