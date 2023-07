Poroteo en el Senado

En el Frente de Todos barajan la posibilidad de sesionar antes de las PASO, a fin de aprobar un pliego judicial clave para Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo busca recuperarse tras el revés que sufrió el pasado miércoles 12 de julio cuando la sesión convocada se cayó por falta de quórum. Sin embargo, el poroteo para lograr el mínimo de senadores sentados en sus bancas, se vuelve cada vez más complejo.

En la sesión frustrada se pretendía tratar el pliego de la camarista Ana María Figueroa, debido a que la jueza debe resolver en el tema Hotesur/Los Sauces, donde hay que definir si la causa que involucra a Cristina y sus hijos va o no a juicio.

Lo cierto es que la sesión no prosperó porque incluso un par de aliados del oficialismo decidieron no bajar al recinto. Por estas horas hubo declaraciones del entrerriano, Edgardo Kueider, quien le dejó en claro al oficialismo que mantiene una postura firme de no dar quórum en una posible sesión a principios de agosto si el proyecto sobre reducción de tarifas eléctricas no se trata.

Así las cosas, si el oficialismo quiere sesionar el 2 de agosto tendrá que cumplir con los acuerdos y convencer a sus aliados para lograr el quórum necesario.