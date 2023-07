“Noche con amigos”: la salida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con David y Victoria Beckham

El grupo de estrellas sumará a otra figura, que a la vez es un amigo de ambos: Jordi Alba recibió la visa para ingresar a Miami y se espera que desembarque en territorio norteamericano en las próximas horas según detalló el diario catalán Mundo Deportivo.

Las preguntas, una vez que aterrice, serán para el Tata Martino: ¿contará con el lateral español en el próximo partido? Inter Miami disputará el miércoles 2 de agosto en el DRV PNK Stadium en horario a definir los 16avos de final del torneo que reúne a equipos de la MLS y del fútbol mexicano.

El elenco rosa espera conocer a su rival este fin de semana: será el líder del grupo South 2 que componen Houston Dynamo (3), Orlando City (2) y Santos Laguna (1). Cabe destacar que los últimos dos equipos mencionados se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Orlando City Stadium.

Durante las últimas horas se difundió una entrevista de Beckham en The Athletic donde relató la divertida escena en la que se enteró que Messi firmaría con su franquicia: “Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’. Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’. Mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”.

