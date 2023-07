Linares admitió que Glinski es el candidato de Nación, pero apoyó la interna

El senador nacional por la provincia de Chubut Carlos Linares reconoció que en la candidatura del director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, «tiene mucho que ver la decisión nacional», aunque se mostró conforme de que haya internas con Fabricio Petrakosky y Lorena Alcalá.

«José (Glinski) es una persona muy ligada al Gobierno nacional. El otro día tuve la posibilidad de hablar con Petrakosky y muchas veces he hablado con Lorena (Alcalá), que son dos compañeros. Me parece que se entendió, le expliqué a todo el mundo cómo es esto. Siempre tiene mucho que ver la decisión nacional en las elecciones de diputados. Llevamos una persona del equipo del Gobierno Nacional a la banca de diputado con la mirada y la experiencia que tiene José. Me parece bien y también estoy de acuerdo con que haya una interna con otros compañeros«, aseguró, en diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio.

El presidente del PJ chubutense también habló sobre la candidatura de su sucesor municipal a ocupar la gobernación provincial y expresó toda su confianza en Luque: «Juan Pablo tiene una visión muy especial. Cuando dejé la gestión, yo siempre decía que él iba a hacer una intendencia aún mejor de la que había hecho yo en Comodoro Rivadavia y no me equivoqué para nada. El crecimiento que ha tenido la ciudad es muy importante, en lo productivo, en lo turístico. Con una mirada futurista realmente llamativa. Hoy es claramente una de las ciudades más importantes del país, con un crecimiento constante, parejo y con números muy claros«.

En otro tramo de la entrevista, Linares analizó las implicancias de la derrota peronista en Trelew y no escondió su disgusto con la forma de manejarse de Adrián Maderna. «La decisión del intendente de realizar el adelantamiento de las elecciones fue apresurada y lo hicimos saber en su momento. Nos queda la tranquilidad de que con la mesa de conducción del Partido Justicialista trabajamos para la unidad. Primó lo personal por sobre lo colectivo y los resultados marcaron que teníamos razón: que ese Justicialismo dividido era casi el 70 por ciento de la ciudad de Trelew», detalló.

