La pobreza alcanza a cerca de 1100 millones de personas

De acuerdo al último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cerca de 1100 millones personas viven en una situación de pobreza multidimensional aguda en 110 países del mundo, destacando que la mitad de las personas que padecen esa pobreza a nivel global son menores de 18 años. África subsahariana es hogar de la mayor parte de ellas, con 534 millones, y el sur de Asia alberga a otros 389 millones. Así, cinco de cada seis personas pobres habitan en esas dos regiones.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) monitorea la reducción de la pobreza y toma en cuenta factores que van desde el acceso a la educación y la salud, hasta el nivel de vida en rubros como la vivienda, el agua potable, el saneamiento y la electricidad.

Pobreza infantil

El estudio enfatizó que la mitad de las personas que sufren pobreza multidimensional a nivel global son menores de 18 años.

Precisó que en más del 50% de los países que reportaron datos, no hubo una reducción estadísticamente significativa de la pobreza infantil, o el valor de la pobreza multidimensional cayó más lentamente entre los niños que entre los adultos, lo que sugiere que la pobreza infantil seguirá siendo un problema apremiante, sobre todo en materia de educación y nutrición.

Además, el informe revela que tercios de los 1100 millones de pobres (730 millones de personas) viven en países de ingresos medios y detalla que si bien las naciones de renta baja constituyen sólo el 10% de la población incluida en el índice, en ellos reside el 35% de todas las personas pobres.

Por otra parte, dice que la pobreza afecta sobre todo a las áreas rurales, con el 84% de todas las personas pobres viviendo en esas zonas.

Medir las privaciones

El PNUD ilustra el índice como una torre apilada de las privaciones interrelacionadas experimentadas por las personas pobres, con el objetivo de que se actúe para eliminar dichas carencias.

En su última actualización, el indicador estima los niveles de 110 países y muestra que la pobreza puede disminuir con las políticas adecuadas.

El PNUD destacó que 25 países redujeron con éxito a la mitad su índice en 15 años, confirmando que se puede avanzar rápidamente en el combate a la pobreza. Entre esos países se cuentan Camboya, China, Honduras, India, Indonesia, Marruecos, Serbia y Vietnam.

Algunos países registraron una disminución de la pobreza aún durante la pandemia de COVID-19. En esa lista destacan México, Madagascar, Camboya, Perú y Nigeria.

De este grupo, Camboya es el ejemplo más alentador: la incidencia de la pobreza cayó del 36,7% al 16,6%, y el número de personas pobres se redujo a la mitad, de 5,6 millones a 2,8 millones, todo en 7,5 años, incluidos los años de la pandemia.

¿Hay esperanza?

Según la dependencia de la ONU, casos como el de Camboya ofrecen la esperanza de que todavía sea viable la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad la pobreza para 2030.

No bastante este optimismo, el PNUD alertó de que el impacto total de la pandemia aún está por verse toda vez que no dispone de todos los datos de ese periodo y, por lo mismo, no puede evaluar las perspectivas inmediatas.

Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, comentó que a la mitad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se puede ver claramente que hubo un progreso constante en la reducción de la pobreza multidimensional antes de la pandemia.

Sin embargo, matizó, “los impactos de la pandemia en dimensiones como la educación son significativos y pueden tener consecuencias duraderas. Es imperativo que intensifiquemos los esfuerzos para comprender los rubros más afectados, lo que requiere una mayor recopilación de datos y esfuerzos políticos para volver a encarrilar la reducción de la pobreza».