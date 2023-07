La metáfora de Ricardo Sastre: «Pasé de un Fórmula Uno a una bicicleta»

Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut y candidato a conservar el cargo junto a Juan Pablo Luque por el frente Arriba Chubut visitó los estudios de AzM Radio y mantuvo un imperdible mano a mano con Gonzalo Mondillo en el que habló de los próximos comicios, su experiencia en política y realizó una dura autocrítica.

«Este chico, Torres, lo escuché hablar sobre lo sucedido el otro día en Trelew. No digo que sea buena ni mala persona, tampoco vine para hablar de la oposición, porque hay muchos hechos para mostrar en esta campaña. Pero su personalidad es de un tipo prepotente, soberbio, siempre calumniando, injuriando. Eso me hace acordar a cuando asumí la intendencia y me peleé con Buzzi«, disparó.

«Este no es el momento para que Torres venga a aplicar su inexperiencia. Los chubutenses no necesitamos improvisación, sino revertir urgentemente esto, y para eso se necesita gente que haya manejado algo», sentenció el dos veces intendente de Puerto Madryn.

Sastre comparó a los dos candidatos y dijo que la elección presenta a «un tipo como Luque, que viene de ser concejal, viceintendente e intendente de la ciudad más importante de la provincia«. Por el otro lado, Torres, a quien definió como «una persona que se postuló para diputado y lo dejó porque le gustó más el juguete de candidato a senador. Ahora está de senador hace un año y medio y lo quiere dejar, pero no es tonto, porque no renunció. Está jugando a ver si es gobernador, y si no lo logra, sigue en el Senado».

En un repaso por su carrera política, el presidente del Deportivo Madryn realizó una curiosa comparación al explicar cómo fue pasar de ser intendente a encabezar el Poder Legislativo provincial: «Ser intendente implicó ocho años de una vorágine total. Porque el funcionario debe estar las 24 horas, no es para cumplir horario de comercio e irse a la casa. En 2019, asumí la vicegobernación y fue como venir en un Fórmula 1 a 200 kilómetros por hora y de golpe y porrazo pasarse a una bicicleta a 10 kilómetros por hora. Eso me pasó al asumir la vicegobernación. No es fácil convivir con eso».

Sobre el final de la charla, el candidato realizó una clara autocrítica: «Me arrepiento de una sola cosa: la minería. Creo que no tenía el consenso social y lo tendríamos que haber analizado mucho antes de haber tomado esa decisión, e innecesariamente se llegó a una confrontación a la que no se tendría que haber llegado».

Reviví acá la nota completa: