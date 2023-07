La DAIA advirtió “posible terrorismo en la región” tras el acuerdo entre Irán y Bolivia

Poco menos de una semana después de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la entidad cuestionó el arreglo entre los dos países en materia de defensa y le pidió al gobierno argentino que se exprese al respecto

A tan solo unos días de cumplido el aniversario número 20 del atentado contra la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) advirtió este domingo sobre “posible terrorismo en la región”, tras el acuerdo que firmaron en materia de defensa Bolivia e Irán.

Además, la entidad le reclamó al gobierno argentino que también se exprese respecto de las relaciones entre el país vecino e Irán, considerando que varios ex funcionarios de éste último están acusados por el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.

“La DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollá y responsable del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA que causó 85 muertos y más de 300 heridos”, sostuvo.

A través de este comunicado, con la firma de su presidente, Jorge Knoblovits, y de su secretario general, Alejandro Zuchowicki, el organismo exhortó “al Gobierno argentino a condenar este acuerdo y exigir al de Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país, en 1992 y 1994″.

El jueves pasado, el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad Reza Ashtiani, y su homólogo boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, firmaron un memorando de entendimiento en materia de defensa y seguridad, según informó la agencia de noticias oficial del régimen iraní, Irna.

“Irán es un aliado de las dictaduras de la región, por lo que vemos muy preocupante una alianza de este tipo con un estado fronterizo. Recordemos que Irán tiene a cinco personas que fueron acusadas del peor atentado terrorista del siglo 20 en la Argentina. El gobierno tiene que expedirse lo antes posible en contra de esto para custodiar sus fronteras”, remarcó Knoblovits, en diálogo con Infobae.

En este sentido, el presidente de la DAIA sostuvo que “todo lo que vigile Irán no va a ser para Bolivia, sino para ellos mismos; toda la información que recopilen, no va a ser para interés de Bolivia, sino para el de ellos”.

“Nosotros creemos que, sin dudas, Irán no tiene ninguna intención de ayudar a Bolivia. No hay estado de guerra en la región, no hay ninguna hipótesis de conflicto, por lo tanto, hacer un acuerdo con estados coomo el de Irán, cuando se puede conseguir el mismo apoyo y la misma tecnología haciéndolo con cualquier otro, es muy preocupante. No se puede acordar con delincuentes para combatir a la delincuencia”, agregó.

Luego de que se conociera el acuerdo, de inmediato se elevaron voces críticas en Bolivia, pero también en la Argentina. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido reacción de la Cancillería que dirige Santiago Cafiero, a pesar de que la justicia argentina ha acusado a Teherán de la autoría del atentado contra la AMIA y siguen vigentes los pedidos de captura contra varios altos funcionarios del régimen por ese acto terrorista.

“Deploramos que un país hermano como Bolivia haya realizado un acuerdo de seguridad o defensa con Irán, país en conflicto con la Argentina por terrorismo. La región es zona de paz. Merecería un pedido de explicación de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter el ex senador Federico Pinedo.

Según precisaron a Infobae fuentes cercanas a las autoridades de la DAIA, por el momento tampoco ellos recibieron ninguna respuesta por parte del gobierno nacional ante el reclamo de una pronta manifestación de rechazo a esta alianza. Asimismo, ratificaron que el comunicado es su posición al respecto y que no tomarán nuevas medidas.

“Bolivia hace un acuerdo de seguridad con Irán que está acusado por nuestra justicia y respaldado por Interpol como responsable del ataque a la AMIA en 1994″, señaló por su parte Waldo Wolf, secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño.

Por su parte, el ex diputado y ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma sostuvo que “el reciente acuerdo de asistencia militar entre Bolivia e Irán es de una gravedad inusitada y constituye una amenaza estratégica no solo en materia de terrorismo, sino también en términos militares”.

“Irán provee los drones con que Rusia ataca a Ucrania. Ello obliga a un claro realineamiento geopolítico y en consecuencia una reformulación de nuestra inteligencia, al mismo tiempo que una reorganización integral de nuestras FF.AA. Más que nunca, este hecho pone de manifiesto la importancia trascendental de ambas instituciones”, agregó.

