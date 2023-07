James: «Cuando llegamos al municipio, se arreglaban los caños con cámaras de auto»

Darío James, intendente de Gaiman y candidato a la reelección, realizó un categórico balance de su gestión y no dudó al afirmar por qué se considera la mejor opción de cara a los comicios de este domingo: «Nadie sabe más que yo qué es lo que hay que hacer en Gaiman«.

En diálogo con Pido la Palabra por AzM Radio, el mandatario expresó su gratitud hacia los vecinos por la posibilidad de haber administrado durante este período. «Tengo una tranquilidad enorme. Gaiman me dio la oportunidad de ser parte de la historia de nuestra localidad y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias e hicimos las cosas como corresponde. El domingo, si Gaiman me da otra oportunidad, excelente. Y si no, está todo muy bien, yo estoy realmente muy agradecido a la ciudad«.

«Creo que Gaiman tiene memoria y se acuerda de que no solo tuvimos una pandemia, sino que además recibimos un municipio fundido. Sin embargo salimos de esa situación económica grave y pudimos mejorar cada área. No nos olvidemos de que cuando nosotros entramos, se arreglaban los caños de agua con cámaras de auto. Hoy tenemos herramientas: compramos dos máquinas cero kilómetros, una motoniveladora y una cargadora. Es muy difícil salir de un pueblo fundido en tiempos de pandemia y aún así desarrollarse».

«No sólo saneamos la situación económica, sino que logramos tener un superávit que usamos muy responsablemente. Pagamos en tiempo y forma los aguinaldos, los sueldos siempre se pagaron el último día hábil del mes, dimos un aumento del 380 por ciento en toda la gestión, a los proveedores los tenemos al día a todos, no le debemos absolutamente a nadie. Nuestro slogan de campaña en 2019 fue ‘Mejorar es posible’ y lo hicimos, mejoramos. Ahora nuestro slogan es ‘Desarrollarnos es posible’ y lo vamos a lograr».

Escuchá a la entrevista completa acá: