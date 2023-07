Francisco Cerúndolo, primer argentino en 28 años que gana un ATP sobre césped

El tenista argentino Francisco Cerúndolo hizo historia este sábado en el tenis argentino tras consagrarse campeón en el court central del ATP 250 de Eastbourne, al vencer al norteamericano Tommy Paul con un 6-4, 1-6 y 6-4.

De esta forma, el joven argentino rompió la racha de 28 años sin títulos en superficie de césped para los deportistas nacionales.

Victoria en el ATP 250 de Eastbourne

El argentino Cerúndolo, número 19° del ranking, había tenido acción más temprano en este sábado porque debió terminar el duelo de semifinales contra Mackenzie McDonald. Paul, su rival en la definición, venía de trabajar más de una hora para eliminar al francés Grégoire Barrère en su llave y mostró síntomas de problemas físicos a partir del segundo set.

El norteamericano, que tiene 26 años y se ubica 17° del ranking mundial, venía de acariciar el 15° puesto para firmar lo mejor de su carrera. Lo llamativo es que sólo ganó un título: en el ATP 2021 de Estocolmo y perdió la definición de este año en Acapulco.

Cerúndolo, de 24 años, ubicó a la bandera argentina en lo más alto en una final sobre césped después de once años. La última vez que un deportista nacido en el país disputó el último juego de un torneo en esta superficie fue David Nalbandian en el 2012, cuando cayó contra el croata Marin Cilic en el ATP de Queen’s en una final cargada de polémica ya que lo descalificaron con un 7-6 y 3-4 favorable en el marcador.

El tenista bonaerense encarriló la victoria al quedarse el primer set pero Paul reaccionó. Para el parcial definitivo, el estadounidense requirió asistencia del fisioterapeuta de pista para tratarse en el muslo izquierdo. Aún así, mantuvo el ritmo pero una rotura del Cerúndolo en el séptimo juego marcó el desenlace del encuentro y la resolución del título que ganó.

Es la primera gran actuación para el mayor de los Cerúndolo en césped, ya que venía de perder en segunda ronda del ATP Queen’s en la semana previa contra Grigor Dimitrov. En el 2022, fue eliminado en primera fase de Eastbourne (vs. Paul) y Wimbledon (vs. Rafael Nadal), y también se marchó en segunda de Queen’s (vs. Ryan Peniston). Era las únicas estadísticas en un main draw ATP sobre hierba hasta hoy.

En territorio británico sumó el segundo título de su camino profesional luego de ser campeón del ATP de Bastad en el 2022 y perder las definiciones del Argentina Open 2021 y el ATP de Lyon 2023. En lo que va del 2023, el tenis argentino sólo ostentaba un título: Sebastián Báez se quedó con el Córdoba Open.

El actual 19° del mundo no escalará posiciones tras alzar la copa en este ATP 250 (que repartió más de 723 mil euros en premios), pero sí quedará muy cerca de avanzar algunos peldaños teniendo en cuenta que no defenderá puntos en Wimbledon y varios de sus rivales tendrán que repetir al menos lo hecho en 2022.

Se sumó los ganadores en césped

Por otra parte, sólo otros seis argentinos habían podido alcanzar las semifinales de torneos sobre césped a nivel singles masculinos: Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro, Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Javier Frana y el mencionado Nalbandian. La «Torre de Tandil» había dado el último registro en semifinales en el 2016: perdió ante el alemán Philipp Kohlschreiber (6-3 y 6-4) en el Stuttgart Open que había cambiado a la superficie de césped el año anterior.

Para entender la magnitud de lo hecho por el tenista de 24 años en el tenis argentino hay que destacar que fue la 13ª final argentina en esta superficie: Vilas disputó 5 (Másters 1974, Australian Open 77, 78 y 79 y Hobart 79), Frana estuvo en 3 (Newport 1991 y 93 y Nottingham 95), Nalbandian en 2 (Wimbledon 2022 y Queens 2012), mientras que Cañas (s’Hertogenbosch 2001) y Coria (s’Hertogenbosch 2004) contabilizaron 1.