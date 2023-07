El dólar blue suma 8 pesos y cotiza a $ 520

El dólar blue hoy viernes 14 de julio sube 8 pesos y cotiza a $ 515 para la compra y $ 520 para la venta. El paralelo saltó $ 9 en la última jornada y acumula 17 pesos en los últimos dos días.

De esta forma, la brecha cambiaria del blue se posiciona a 88% respecto del dólar minorista y en el 96% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 174 desde que comenzó el año.

Los agroexportadores aumentaron levemente las liquidaciones a través del programa de cotización diferencial para el sector, pero el Banco Central tuvo que volver a vender casi u$s 100 millones de sus reservas, en una rueda en la que el precio de la divisa en el mercado informal repuntó hasta otro récord nominal.

El Central registró este jueves un saldo a favor de u$s 12 millones, pero vendió 785 millones de yuanes, que equivalen a más de u$s 109 millones, mientras los exportadores ingresaron otros u$s 20 millones a través del esquema cambiario para las economías regionales.

De este modo, al igual que sucedió en las dos jornadas anteriores, la autoridad monetaria obtuvo un resultado negativo de alrededor de u$s 97 millones en su intervención cambiaria al combinar los saldos con los que terminó tanto con la moneda estadounidense como en la china.