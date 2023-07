Ebene: «Donde me digan que soy necesario, voy a estar»

Martín Ebene, secretario de Gobierno y candidato a viceintendente de Puerto Madryn, confesó que lo tomó por sorpresa el ofrecimiento de Gustavo Sastre para acompañarlo en la fórmula del oficialismo local.

«La verdad es que no me lo esperaba, porque lo que siempre estamos diagramando son tareas. De nombres es de lo último que se habla y algo que se empieza a comentar cuando se arriman los cierres de listas», aseguró, en diálogo con AzM Radio.

El funcionario reconoció que no le costó mucho aceptar la propuesta: «Entiendo que, lógicamente, lo habían charlado de forma previa entre Ricardo y Gustavo (Sastre). Me lo plantearon cuando estábamos trabajando sobre las listas de concejales. Como lo he hecho siempre desde que he sido parte de este espacio, a donde me digan que soy necesario, voy a estar. Esas son cosas que no se discuten».

Consultado por el equipo de Pido la Palabra sobre la posibilidad de que en caso de victoria oficialista haya cambios en la conformación del gabinete, Ebene vaticinó: «Creería que no. En líneas generales, estaría casi seguro de que no mucho. Este es un equipo que está funcionando muy bien. Muchos funcionarios, inclusive, son de la primera gestión de Ricardo. Obviamente después ha sido necesario oxigenar algunos espacios y ha habido también varios cambios, pero con el correr del tiempo todo se va amalgamando y hoy tenemos un equipo homogéneo que arrastra mucha experiencia, y eso se ve en la gestión«.

