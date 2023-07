Diseñan un robot flotante que absorbe residuos plásticos

Cada vez son más las iniciativas que surgen para combatir la contaminación en todas sus formas, y especialmente los residuos plásticos en ríos y mares. Una de las últimas propuestas innovadoras es el Waste Shark, un dispositivo inspirado en el tiburón ballena que ya está limpiando el Támesis en los antiguos docks de Canary Whraf, en Londres.

El Waste Shark fue creado por Richard Hardiman y su empresa Ran Marine, después de haber visto a dos hombres intentando recoger residuos en torno a su barco en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

“Estaban recogiendo residuos flotantes en una zona, pero el viento se los llevaba hacia otra parte. Me pareció muy ineficaz, y empecé a darle vueltas al tema”, declaró Hardiman a Euronews.

La máquina tiene una capacidad impresionante, pudiendo tragar hasta 20.000 botellas de plástico al día. Esto la hace ideal para zonas urbanas densamente pobladas, como es el caso del barrio londinense de Canary Wharf. Que se urbanizó al recuperar para la ciudad los antiguos Docks de carga en la margen interior del río.

Este barrio de servicios y viviendas de lujo, entre muelles con lanchas y yates, está gestionada por el Canary Wharf Group, que ha llevado a cabo muchas iniciativas para reducir los plásticos de un solo uso. Pero a pesar de sus esfuerzos, demasiadas tazas de café de los trabajadores de las oficinas, sus colillas y los envoltorios de los almuerzos siguen acabando en el agua.

A diferencia de otros barcos que se utilizan para limpiar la basura del agua, el Waste Shark es completamente eléctrico. Así que no contribuye a la contaminación mientras trabaja. Puede eliminar 1 kg de residuos por minuto y puede funcionar durante ocho horas seguidas.

Además, su diseño ha sido pensado para no dañar el medio ambiente. Es tan silencioso que no interfiere con la fauna acuática, y su velocidad es lo suficientemente baja como para no atrapar peces.

La Universidad de Plymouth ha aportado su experiencia en contaminación marina por plásticos a este proyecto. Y ayudará a recoger y analizar los residuos consumidos por los tiburones de desechos.

Babcock también ha adquirido un Waste Shark pera el entorno de su factoría en Plymouth, que ayudará a recoger los residuos plásticos de las aguas que rodean el astillero. Contribuye así a reducir la contaminación por plásticos en la ciudad. Babcock es miembro activo del grupo de trabajo sobre plásticos de la ciudad británica.

Todos los socios que participan en los distintos proyectos de Waste Shark colaboran para compartir conocimientos y experiencias para ayudar a reducir la contaminación por plásticos y contribuir al Plan de Acción de Emergencia Climática de Plymouth.

Richard Hardiman dice que la tecnología del Waste Shark puede ser comparada con la del aspirador autónomo Roomba. En realidad su diseño está inspirado en la ancha boca del tiburón ballena, y eso le permite recoger todo tipo de residuos, desde plástico hasta algas flotantes.