Concina: «Madryn no da para más así como está»

Alejandra Concina, concejal y candidata a intendente de Puerto Madryn por Unidos y Organizados visitó los estudios de AzM Radio y planteó una visión muy crítica de la gestión de la ciudad: «No da para más desde hace mucho tiempo».

La dirigente kirchnerista brindó un análisis de la actualidad madrynense fundado en la experiencia política de los últimos dos períodos de gobierno. «Nuestra campaña empezó hace ocho años, en 2015, cuando abrimos las puertas del partido y empezamos a generar políticas públicas, debate, discusión y convocamos a gente que sabe de cada tema. Así empezamos a armar las soluciones para cada uno de los temas de la ciudad», aseguró.

En diálogo con Pido la Palabra, Concina destacó su posición contraria al sastrismo: «Actualmente soy la única oposición dentro del Concejo Deliberante y no es casualidad. Nosotros mantuvimos, desde Unidos y Organizados, una postura. Lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos, y defendimos siempre las mismas banderas«.

Con respecto a la eleccion provincial, la concejal prefiere no alinearse con ningún candidato. «Nos abocamos exclusivamente a la política local. Para nosotros, lo provincial está muy contradictorio. Después habrá que articular con el gobernador que la gente elija, porque en definitiva la gente ordena», confirmó.

«La ciudad no da para más como está, desde hace mucho tiempo. La situación habitacional, la falta de servicios públicos en toda la ciudad. Porque hasta en los lugares donde hay servicios públicos corrientes tenemos cortes de agua todo el tiempo. A los inversores para levantar edificios o para desarrollarse les cuesta conseguir una factibilidad de servicios de todo tipo. Ni hablar de cloacas. Hace ocho años vemos que estos temas no sólo no se resuelven, sino que se agravan«, finalizó.

Mirá la entrevista completa acá: