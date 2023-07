Concina, candidata en Madryn: «Estoy preparando el gabinete»

Alejandra Concina, candidata a intendente de Puerto Madryn por Unidos y Organizados, realizó un balance de su campaña electoral y se mostró muy conforme con el trabajo realizado.

«Estoy más tranquila que nunca. Vengo teniendo un entrenamiento tupido en el Concejo. He atravesado más de una situación compleja. La campaña fue hermosa. Hablar con los vecinos todo el tiempo nos pone muy contentos. Creíamos que iba a ser una campaña donde la gente iba a ser reticente a charlar, porque está enojada con la política y con razón. Creíamos que no iba a tener ganas siquiera de escucharnos y nos encontramos con todo lo contrario. Tenemos un ejercicio del debate, porque es lo que nos gusta hacer en Unidos y Organizados. Y la verdad es que encontramos un montón de gente con mucha receptividad», contó.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, la candidata mostró que se tiene fe para gobernar la ciudad: «Hoy terminamos con todas las recorridas, organizamos los fiscales y el domingo estaremos afiladísimos para cuidar que el escrutinio sea transparente y que no haya ninguna irregularidad. En realidad estoy más preparando el gabinete que otra cosa. No voy a dar nombres, por supuesto. La verdad es que estamos muy contentos por el resultado de la campaña. Por supuesto, podemos llegar a la intendencia o no. Lo que sí tenemos en claro es que el día lunes vamos a empezar a trabajar para poder llevar adelante nuestras propuestas, sea desde el lugar que sea. Si nos toca desde el Legislativo será desde ahí. Si es el Ejecutivo, por supuesto también«.

Concina cerró con un mensaje al electorado, en un marco de caída de la participación política. «Vayan a votar, participen, porque si les parece que no están de acuerdo con lo que está pasando en Madryn, la manera no es enojarse, sino ir a participar y emitir con su voto su posición, su participación y su opinión. A 40 años de la democracia, no nos olvidemos lo que nos costó el uso de ese derecho. Dejar el enojo de lado y vayan a emitir su opinión, para el partido que sea. Si es para el nuestro, mejor», invitó.