Con Narváez y Matthysse presentes, habrá noche de boxeo en Trelew

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Coordinación de Deportes, organizará este viernes la cuarta fecha del calendario municipal de boxeo, con un festival a desarrollarse desde la 21 en el gimnasio Municipal N°1.

La organización correrá por cuenta de la Escuela Municipal de Boxeo que funciona en el barrio Etchepare, bajo la dirección del ex pugilista Carlos “Zurdo” Vázquez. La fiscalización estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo, que preside Oscar Sandín.

“Esta noche tendremos un evento de boxeo con siete peleas, además de presentaciones de peleas recreativas de chicos. Contaremos también con el tradicional servicio de buffet. El costo de las entradas se ha fijado en 1000 pesos”, explicó Carlos “Zurdo” Vázquez.

Y agregó: “Vamos a tener la presencia de Omar Narváez, Lucas Matthysse, Soledad Matthysse, Claudia López, destacados invitados que compartirán la velada”.

La programación incluirá una interesante cantidad de peleas amateurs con la participación de pugilistas que se entrenan en las distintas escuelas municipales que funcionan en la ciudad.

La velada en el Palacio de los Deportes se iniciará con una pelea femenina que será animada por Melina Enrique, orientada por Claudia López, e Ingrid Valle del gimnasio “Guerreros del INTA”, que dirige Diego Sañanco.

Nicolás Blanco de la Escuela de Etchepare, a cargo de Vázquez, se medirá en la segunda pelea de la programación ante Gonzalo Crespo de la Escuela de Claudia López.

Más adelante, Karen Gómez de Etchepare y Valentina López de la Escuela Felix Chiquichano animarán el tercer combate de la noche.

Posteriormente, en el cuarto enfrentamiento de la velada boxísitca, Lautaro Nock se enfrentará a Matías Rolando de la Escuela de Boxeo de Omar Secton de Puerto Madryn.

La quinta pelea de la jornada será protagonizada por Tobías Nazar de Etchepare ante José Ruedas, también oriundo de la Escuela de Omar Secton en la ciudad del Golfo.

Ya en el combate de semifondo, el boxeo femenino volverá a ser animador del cuadrilátero municipal. En esta oportunidad se medirán Milagros Narvaes (Mario Narvaes) y Claudia Comes (Pino Box).

Finalmente, la pelea de fondo será protagonizada por Lucas Gallardo (Etchepare), que ha conseguido una destacada actuación en el campeonato nacional de juveniles, y Brian Mansilla (8 de Diciembre), que se erige como una gran promesa de la zona.

Programa de Peleas

Preliminares – 3 round de 2×1

Melina Henrique (Claudia López Box) vs Ingrid Valle (Guerreros del Inta)

Nicolás Blanco (Zurdo Vásquez Box) vs Gonzalo Crespo (Claudia López Box)

Karen Gómez (Zurdo Vásquez Box) vs Valentina López (Escuela Félix Chiquichano)

Lautaro Nock (Zurdo Vásquez Box) vs Matías Rolando (Escuela Omar Secton Puerto Madryn)

Tobías Nazar (Zurdo Vásquez Box) vs José Ruedas (Escuela Omar Secton Puerto Madryn)

Semifondo 3 rounds 2×1

Milagros Narváes (Mario Narváes) vs Claudia Comes (Pino Box)

Combate de Fondo – 4 round de 3×1

Lucas Gallardo (Zurdo Vásquez Box) vs Braian Mansilla (Escuela 8 de Diciembre)