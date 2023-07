Cerdá: «Rada Tilly tiene que dejar de ser una ciudad pasiva, se van todos a trabajar a Comodoro»

El ministro de Hidrocarburos de Chubut y candidato a intendente de Villa Rada Tilly, Martín Cerdá, visitó el programa Clave Política, que se emite los lunes por AzM TV, y habló en tono de campaña sobre la situación de la ciudad.

«Rada Tilly tiene que dar un salto importante de calidad como ciudad. Tenemos que dejar de ser esa ciudad pasiva: todos los habitantes se van a trabajar a Comodoro o a otros lugares y no hay un desarrollo propio. O, si lo hay, le falta mejorar para convertirse en otro tipo de ciudad, manteniendo la calidad y la tranquilidad», afirmó.

Entre los problemas que vislumbra en la actualidad de su lugar reconoce la falta de incentivos al desarrollo comercial y profesional: «Hay un montón de cosas por potenciar. En reuniones que hemos tenido con gente de 30 a 40 años, ya recibidos, profesionales y con emprendimientos, nos cuentan que no encuentran espacio para desarrollar sus actividades. Muchas veces se terminan yendo a otros lugares para poder crecer. No encuentran ese horizonte en Rada Tilly, y la razón es que no ha habido atención a ese nicho. Hay una falta de políticas para atender a ese enorme potencial que puede generar desarrollo, empleo e ingresos genuinos para la ciudad«.

Por otra parte, Cerdá destacó su perfil profesional frente a los otros candidatos a la intendencia. «Lo que yo les cuento a los vecinos es que estuve catorce años trabajando en la actividad privada, con su dinámica, en una empresa de servicios en la que tuve que manejar gente, adaptar presupuestos, controlar gastos. Siempre con la mirada de la corporación puesta en la eficiencia. Y en el Ministerio de Hidrocarburos conocí la parte pública, a la que transferí toda mi experiencia. Es un mundo diferente a la hora de gestionar. Ese mix entre los dos ámbitos me encuentra fortalecido para llevar adelante los destinos de un municipio», aseguró.

El ministro contestó preguntas varias, y compartió su visión respecto a varios temas, como la situación del camino Juan Domingo Perón, la falta de profesionales de la salud y el rol del gobierno provincial en el desarrollo de Rada Tilly. «El Gobernador ha estado atento y pendiente para con la ciudad. Doy fe de que en Rada Tilly ha estado siempre pendiente y ayudando y hoy lo sigue haciendo», destacó.

Reviví la entrevista acá: