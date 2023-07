Casi se agotan: Aerolíneas tuvo que sumar frecuencias de vuelos a Esquel

Aerolíneas Argentinas sumó vuelos a Esquel ante la posibilidad de que se agotaran, según señaló esta mañana el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Leonardo Gaffet.

«Hemos tenido buenas noticias desde Aerolíneas Argentinas: los vuelos de julio y agosto a Esquel estaban casi completos y por suerte han puesto refuerzos de importancia. Siempre está bueno tener conectividad aérea, más allá de que nuestra cordillera tiene un movimiento de gente en vehículo propio muy importante. Han traído el camión que permite el descongelamiento. Son muchas noticias que auguran una buena temporada para toda la provincia», aseguró.

En diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio, el ministro también fue consultado sobre la paralizada ampliación del aeropuerto de la ciudad cordillerana: «La obra está parada, estamos esperando novedades de cuándo arranca. Incluso estamos preocupados por que no se modifique la idea original de la obra, porque no estamos teniendo demasiadas respuestas hasta ahora. Es lo que estamos gestionando permanentemente. También nos hemos reunido con las low cost, para tratar de llevar otras líneas aéreas. Pero sobre la obra no tengo novedades para dar«.

Gaffet destacó el posicionamiento de Chubut tras el fin del aislamiento social que comenzó en 2020. «El turismo fue una de las actividades más golpeadas en la pandemia y la que mejor se reactivó en la pospandemia. Es la más generadora de trabajo, es mucho más que sólo viajar. Siempre hablamos de plata, pero la maravilla de recibir en tu ciudad gente de otros lugares es muy importante a nivel cultural», destacó.

