Calpanchay recibió la «inesperada» visita de Arcioni en José de San Martín

Rubén Calpanchay, intendente de José de San Martín, recibió este miércoles al gobernador Mariano Arcioni, aunque reconoció que la visita lo tomó por sorpresa.

«Estamos muy contentos, el Gobernador nos visitó de forma inesperada, así que estuvimos recorriendo las obras que estamos haciendo a través del Ministerio de Infraestructura», reveló en diálogo con Pido la Palabra, por AzM Radio.

El mandatario comunal, que irá por la reelección, afirmó que no repetirá lista de concejales: «Son todos chicos nuevos, toda gente joven. Ellos son el futuro. Son chicos que por ahí nunca participaron en política y les damos la oportunidad a través del Concejo Deliberante o alguna secretaría, como para que empiecen a tomar conocimiento de lo que es la política y le den importancia porque es lo que da trabajo a la gente, entre otras cosas. Que la juventud participe está bueno«.

Calpanchay se ilusiona con lograr nuevas obras para José de San Martín: «Mi sueño siempre fue el Centro de Atención de Ancianos, la continuidad de la Ruta 63, estamos viendo si podemos asfaltar el aeropuerto. También el Jardín de Infantes, que es una obra que todavía no se logra. Desde 2015 estoy atrás de esto. Mientras tanto seguimos trabajando con los viejitos en el Hogar de Ancianos que tenemos, que no reúne las condiciones edilicias, pero a esa gente no la podemos dejar desamparada».

Escuchá la entrevista completa acá: