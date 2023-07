Avanza la obra de interconectado eléctrico entre Garayalde y Camarones

El Gobierno del Chubut se encuentra avanzando en el desarrollo de la primera y segunda etapa del proyecto de interconexión eléctrica Garayalde-Camarones. En el caso de la primera etapa, la obra alcanzó un 40% de avance.

La relevancia de la interconexión radica en la eliminación de la generación aislada en la ciudad. La realización de estas dos etapas del proyecto impulsará un crecimiento productivo significativo que tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la industria pesquera y el turismo de la región.

El Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, está a cargo de supervisar los trabajos en curso. Desde la cartera recordaron que la inversión total provincial es de 1.900 millones de pesos.

Primera y segunda etapa en marcha

La primera etapa tiene como objetivo principal la construcción, montaje y puesta en funcionamiento de una estación transformadora (ET) de 132/33/13,2 kV ubicada en la localidad de Camarones. También incluye las mejoras necesarias en la estación de subtransmisión de Garayalde para conectar la línea de 132 kV con Camarones. Además de una línea de interconexión desde la ET Garayalde hasta la ET Camarones.

Al mismo tiempo, se continúan llevando a cabo los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto. Esta fase implica la construcción, montaje y puesta en funcionamiento de una línea de alta tensión de 132 kV que conectará la nueva Estación Transformadora de Camarones con la ampliación de la ET Garayalde.