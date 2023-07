Animalito e’ dios

Los perros ladran para comunicar emociones, y esto depende del entorno y la situación en la que se encuentren. Con base en estos factores, el ladrido tiene un tono específico, frecuencia y volumen, algo que se puede apreciar con facilidad para entender al animal.

Por esta razón, en algunos casos, nuestros peludos suelen ladrarles a algunas personas, mientras que son muy amigables con otras. Incluso, de acuerdo con la forma en la que lo hagan y sus expresiones corporales, es posible determinar si quieren comunicar miedo, rabia, ganas de jugar o hambre.

Pero, a pesar de que estos animales muestren diferentes señales en su comportamiento de forma habitual, en otras ocasiones no es tan sencillo determinar por qué ladran de la nada.

Cómo determinar que significa el ladrido de los perros

De acuerdo con Camilo Arévalo, experto en comportamiento canino, un perro puede ladrar por diferentes factores, uno de ellos es que a veces los humanos hacemos ciertos movimientos que para los caninos no son normales. “Estos pueden ser ofensivos y ellos los perciben como una amenaza entonces inmediatamente los perros activan su instinto de defensa pasiva, que es el ladrido”, explica el experto a La Red Zoocial.

Por su parte, Felipe Vázquez Montoto, veterinario español del Centro CatDog, le explicó al portal de cuidado animal Wamiz, que los perros tienen conductas parecidas a las del ser humano. “A los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo y por eso les ladran”, dice el experto.

Algo en lo que condice Arévalo, quien también considera que, en casos extremos, “los caninos sienten las energías de las personas” y, aunque no lo hacen de forma recurrente, porque suelen esconderse antes que ladrar, los perros más osados comunican lo que sienten a través del ladrido.

Pero para el portal Experto Animal, la explicación de la selección de la persona a la que le ladra el can está basada en las sustancias que liberan nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo u otra emoción extrema (estrés, ansiedad, sobreexcitación), nuestro cuerpo libera algunas hormonas al torrente sanguíneo y a los fluidos corporales (orina, sudor, etc.), las cuales alteran nuestro olor corporal. Aunque estas substancias pueden pasar desapercibidas para otras personas, el poderoso olfato de los perros es capaz de identificar fácilmente la alteración del olor en el cuerpo de la persona que experimenta esta emoción.

Sin embargo, esta explicación solo se trata de una creencia popular o asociación que los seres humanos hemos hecho durante nuestra convivencia con los peludos y carece de sustento científico.

Los perros y sus emociones

Otra de las explicaciones más frecuentes sobre el ladrido de nuestros canes es porque son animales territoriales, por lo tanto, cualquier elemento que los perturbe genera una reacción en ellos. “Ocurre mucho con los perros de ciudad, ellos se acostumbraron a ver personas caminando, por ejemplo, y cuando sienten que ese orden se altera, ladran. Por eso vemos que suelen ladrarles a las personas que están sentadas o acostadas en la calle”, explica Arévalo.

Finalmente, los canes también pueden ladrar por alguna experiencia traumática con esa persona en específico, por lo que demuestran miedo o enfado para llamar la atención. Aunque, de acuerdo con el portal Experto Animal, los ladridos por miedo también se deben a una socialización deficiente cuando los perros son cachorros.

En los perros, el miedo es una emoción que aparece justo al concluir la etapa de socialización, que ocurre durante su infancia. Si durante este periodo, presentamos a nuestros peludos a diferentes personas, perros, otros animales y estímulos diversos, conseguiremos prevenir conductas miedosas o inseguras en su edad adulta.