Ya circula el primer ómnibus con baterías de litio del país

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus participó del acto de puesta en circulación del primer ómnibus a propulsión eléctrica con baterías de litio, desarrollado por Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Empresa Nueve de Julio S.A.T., a partir de un Aporte no Reembolsable Asociativo “Movilidad Eléctrica” de 49 millones de pesos otorgado por la Agencia I+D+i, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En ese marco Filmus felicitó a los trabajadores de la empresa y a los profesionales de la UNLP y destacó que es “sustantivo y fundamental que trabajemos en cuidar un mundo que, si no tomamos medidas drásticas, vamos a sufrir consecuencias aún más dramáticas que las que ya padecemos, como la sequía. Este Día del Ambiente tiene el sentido de fijar este tema como un tema permanente y tomar conciencia que solo es posible resolver las problemáticas actuales por medio de la ciencia y la tecnología. La humanidad ya no puede volver a épocas primitivas”.

Desafío

El Ministro de Ciencia resaltó que uno de los desafíos “es evitar abordar este tema desde una perspectiva colonial. Basta ver cómo las regulaciones de la Unión Europea y los países centrales, bajo el argumento del cambio climático, también funcionan como una barrera aduanera para-arancelaria que impide a nuestros países, que no tienen las mismas condiciones para desarrollar ciencia y tecnología, colocar nuestros productos en el mercado global. Los efectos del cambio climático los sufrimos todos los países pero los producen fundamentalmente los países del hemisferio norte”.

Filmus hizo hincapié en la importancia de la articulación público-privada: “Este proyecto significó una multiplicidad de articulaciones que nos muestra el camino para nuestro desarrollo. Si no articulamos no tenemos destino. Tenemos que tener una responsabilidad enorme respecto del futuro y defender las conquistas imprescindibles que la ciencia y la tecnología colocan al servicio de nuestra gente. En este caso, la electromovilidad tiene un impacto enorme en la calidad de vida de nuestra sociedad y estamos en deuda: hace falta que el Estado genere mecanismos de incentivo fiscal para que esta transformación sea motorizada por un Estado que permita que haya inversiones serias de empresarios y del Estado nacional y las provincias. Es urgente una ley de electromovilidad. Tenemos que tener una perspectiva de desarrollo tecnológico propio, incentivando inversiones, articulando entre los diferentes niveles del sector público, las universidades y el sector privado, potenciando las capacidades de nuestras y nuestros profesionales”.

La Universidad como protagonista

En su intervención, el Vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, expresó: “Hoy es un día histórico para nuestra ciudad, y otra vez nos encuentra a los universitarios como protagonistas. Estamos muy agradecidos con los sectores del gobierno que nos vienen acompañando en proyectos tan ambiciosos, trabajando juntos para construir soberanía desde el conocimiento. Tenemos la responsabilidad de ser una herramienta en esta construcción”.

Tauber agregó que la universidad “aporta conocimientos, el insumo fundamental para que los pueblos se desarrollen. Nosotros vamos en ese camino, queremos comprar menos y producir más. Por eso esta alianza estratégica entre las universidades, el gobierno y un empresariado comprometido con nuestro pueblo es la sinergia que necesitamos para los años venideros”.

Cabe recordar que la Facultad de Ingeniería y la empresa realizaron un primer prototipo de micro eléctrico en diciembre del 2020, que llegaba a recorrer hasta 60 kilómetros. El modelo actual, con la experiencia acumulada, logró perfeccionarse. Los trabajos se llevaron adelante en las instalaciones del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA-UNLP). Participaron del proyecto los ingenieros Alejandro Patanella (aeronáutico), Guillermo Garaventta (electrónico) y Bautista Nebbia (electromecánico), además de los estudiantes de Ingeniería Electromecánica Javier Eguren, Juan Pablo Ane, Juan Ignacio Cuenca y Francisco Tiberi. También el técnico electro-mecánico y estudiante de Ingeniería Electrónica Alejandro Epifanio.

La unidad eléctrica

El ómnibus, que originalmente tenía un motor convencional, es el primero en su tipo en la Argentina y tiene una autonomía de 200 km. En cuanto al tiempo de carga de la batería, con un cargador de 40 kW se puede realizar entre 4 y 6 horas. Silencioso, sin vibraciones ni emisiones contaminantes. Para la reconversión del micro se sacó todo el sistema de propulsión a combustión, motor, tanque de combustible y sistemas de refrigeración. Se dejó la instalación eléctrica original y la instalación del sistema neumático, encargada de los frenos y la suspensión. Se le colocó la batería, el motor y un nuevo compresor que se adaptó para el sistema de neumáticos. Se acomodó la instalación eléctrica para compatibilizar los dos sistemas (el nuevo y el de fábrica) y que puedan coexistir en el coche.

La movilidad urbana es factor determinante para el desarrollo de las ciudades y las personas, incide directamente sobre la producción económica y el acceso a la salud, la educación y los espacios de recreación. Pero también incide en la emisión de gases de efecto invernadero. La implementación de la movilidad sustentable desde el punto de vista ambiental implica numerosos beneficios a mediano plazo: menor contaminación sonora; menor contaminación ambiental ya que reduce la emisión de monóxido de carbono; y aprovechamiento de fuentes de energía renovables.

Este proyecto de reconversión de un colectivo convencional a movilidad eléctrica propulsado con baterías de litio, supone contribuir a la generación de valor agregado en el país, promueve la creación de mano de obra local con un alto expertise, la utilización de materiales nacionales y el desarrollo de las bases de la ingeniería para la innovación tecnológica.

Estuvieron presentes, además, el Decano de la Facultad de Ingeniería y Director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA-UNLP), Marcos Actis; el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio; el Director de la Comisión Nacional de Regulacion del Transporte (CNRT), José Ramón Arteaga; el Director Nacional del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Alejandro Primbas, y el Presidente de Empresa Nueve de Julio, Walter Mastropietro.

Durante la presentación también se realizó la firma de un convenio entre la distribuidora de energía Edelap y la Empresa Nueve de Julio para iniciar análisis técnicos, de suministro y anticiparse a los nuevos desafíos relacionados con la movilidad sostenible.