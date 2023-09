Tras 22 años, Pichiñán dejará la intendencia de Paso de Indios: «Lo hago por mi familia»

Mario Pichiñán, intendente de Paso de Indios desde el año 2001, aseguró que su paso al costado obedece a cuestiones familiares, a pesar de confirmar que estará «a disposición para lo que necesiten, como se los dije a Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre».

«Fueron muchos años, dentro de los cuales pasamos las peores. Me tocó asumir en 2001 con la debacle, con otra moneda, que era el Lecop, con una nevada fuerte que hizo caer un gimnasio y varias viviendas rurales. Desde lo malo aprendí muchísimas cosas. La decisión fue por mi familia y por mis hijos, que me bancaron estos 22 años y por ahí dejé de lado algunas cosas. Creemos que hemos trabajado muy bien. Y dar un paso al costado no sé si es necesario, pero por lo menos dejarle a otras personas que puedan conducir el municipio y que vengan con muchas ganas de trabajar como lo hicimos nosotros», destacó a modo de balance.

En diálogo con el programa Pido la Palabra, en AzM Radio, el enfermero y jefe comunal afirmó que volverá a trabajar al sector de la salud, pero acompañará a su sucesor, sea quien sea: «Lo que queremos es que al gobierno que le toque conducir los destinos de la localidad pueda ya empezar con obras en marcha. Que el municipio siga trabajando como lo venimos haciendo y no decaiga, porque si decae genera un inconveniente a nuestra población. Queremos poder acompañar al intendente entrante, más allá del color político que gane«.

Por último, consultado sobre el fracaso de la minería en la meseta, de la que fue un ferviente impulsor, Pichiñán recapituló: «No sólo miraba el punto de vista laboral, sino también la cuestión productiva. Creo que faltó un poco más de discusión, conocimiento e información. Podrían haber trabajado muchos sectores. Faltó muchísima información antes de mandarlo a la Legislatura. Los proyectos que hay en la meseta van a generar mucho movimiento de trabajo y por supuesto en las finanzas para Chubut, que a futuro lo vamos a estar necesitando».