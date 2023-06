Se inauguró en el Centro Cultural de Trelew la muestra «Geométricas Percepciones» de Wally´s Jones

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew, el artista Wally`s Jones presentó este viernes su arte surrealista y geométrico en una muestra de 10 obras circulares, cuadradas y apaisadas. La serie completa consta de 35 obras y se podrá visitar de manera gratuita durante todo el mes de junio en el Centro Cultural ubicado en la calle 9 de Julio n° 655.

En la presentación Wally`s Jones explicó que las personas que recorran su muestra se encontrarán “con un arte surrealista y geométrico, se trata de percepciones que yo interpreté. En este lugar la gente podrá ver un total de diez obras de una serie de treinta y cinco que tengo distribuidas entre la Legislatura de la provincia del Chubut y la cervecería Bless”.

Respecto al proceso creativo, el artista detalló: “Esta obra empezó con un encierro que hice en mi casa, y que no podía parar de pintar, que es lo que más me gusta hacer”. Además precisó que los tiempos de realización de cada obra no variaron entre una y otra, “todas iguales, porque eran circunstancias que me pasaban y las volcaba en cada telar. Le ponía bastante tiempo, porque salía a trabajar y me quedaba cinco horas por día”.

Vale destacar que la muestra estará todo el mes de junio expuesta para que la gente pueda visitarla. Los interesados en conocer el arte de Wally`s Jones pueden hacerlo en sus redes sociales facebook, instagram (https://www.instagram.com/wallysjones/) y Tik Tok como Wally`s Jones.