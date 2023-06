Sandilo se reunió con Sergio Massa en la víspera del congreso del Frente Renovador

Alejandro Sandilo, secretario general de la Gobernación y presidente del Frente Renovador de Chubut, confirmó su encuentro el pasado martes con el ministro de Economía de la Nación en el marco de los preparativos del congreso partidario que se desarrollará el próximo sábado en Tortuguitas.

“Ayer por la tarde tuve la oportunidad de reunirme con él un rato, me acerqué al Ministerio de Economía luego de que nos llamaran a mí y a otro presidente de distrito. Luego nos quedamos a solas y pude charlar con él. Está muy abocado a terminar de acomodar la estrategia económica después de su viaje a China, pero charlamos lo del sábado, principalmente sobre la organización y el armado”, reveló.

Sin embargo, Sandilo no quiso anticipar lo que podría suceder el sábado en la localidad de Tortuguitas del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde además de Massa participarán miembros del gabinete nacional, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales y sindicalistas. “No puedo dar una definición de hacia dónde se apunta este congreso, cuál va a ser la conclusión o qué dirá él. Hay mucho hermetismo en eso y nosotros somos respetuosos de esos tiempos”, aseguró en diálogo con AzM Radio.

El representante del massismo en Chubut se mostró sorprendido del nivel de conocimiento que mantiene el ministro de Economía sobre la actualidad del Frente Renovador en la provincia: “No le hace falta ni preguntarme porque sabe todo, está al tanto de todo. Conoce cada integrante de las listas de diputados, conoce a los candidatos a intendentes que nosotros todavía no oficializamos ante el Tribunal Electoral. Él ya sabe cada intendent, cada concejal de cada localidad, quiénes son los afiliados del Frente, dónde tenemos participación y dónde no. Es increíble que ese hombre, teniendo la cabeza en la macroeconomía del país, sepa si en Rada Tilly tenemos un candidato a intendente o no”.

Por último, Sandilo reconoció que la otra definición que lo mantiene expectante es la del actual gobernador, Mariano Arcioni, sobre si será o no candidato a integrar la Cámara Baja del Congreso en representación de Chubut. “Estamos esperando a que él decida personalmente si va a ser o no va a ser candidato a diputado nacional”, confesó.