Riesgo de implosión

Por Karina Cecuk

Observando los movimientos en la interna de Juntos por el Cambio, uno podría preguntarse, será que no quieren ganar. Por descabellado que parezca, así es como se visualiza el escenario de la coalición opositora cuando uno toma un poco de distancia.

Sin dudas Juntos por el Cambio atraviesa una crisis compleja a raíz de los intentos, por parte de un sector, de sumar a Juan Schiaretti a la coalición.

Tras la reunión de sus principales referentes, Juntos por el Cambio no llegó a un acuerdo sobre la posibilidad de incorporar a Schiaretti. El cónclave tuvo lugar en el Comité Nacional de la UCR, y a pesar de un largo e intenso debate, no hubo humo blanco.

El desembarco del gobernador cordobés fue impulsado por Horacio Rodríguez Larreta y secundado por Gerardo Morales. Otros protagonistas de la coalición opositora no vieron con malos ojos la intentona de sumar al gobernador peronista, pero en las filas del PRO se alzaron las voces en contra.

El principal detractor de la idea fue Mauricio Macri quien, por cierto, no juega ni deja jugar. El expresidente acusó al Jefe de Gobierno porteño de poner “en crisis a todo el sistema de la coalición”. Tras esa afirmación, brindó su explícito respaldo a Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales.

De hecho, Patricia fue la primera en poner el grito en el cielo. “No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba”, dijo sobre el posible arribo de Schiaretti.

El otro que tocó pito fue Luis Juez. El senador nacional y precandidato a gobernador por Córdoba consideró que en política “no vale todo” y “no se puede hacer cualquier cosa”, dijo, lo que resulta coherente viniendo de Juez, ya que ha sido muy crítico con el mandatario cordobés.

En medio del debate, apareció Lilita Carrió, líder de la Coalición Cívica e integrante de la coalición opositora, quien cuestionó al expresidente Macri, acusándolo de tener un “lado oscuro” y que estaría “jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

Lo cierto es que, tras un lunes muy agitado, y un martes cargado de repercusiones, a última hora se supo que Rodríguez Larreta convocó de urgencia a mesa nacional del PRO; Gerardo Morales no descartó la ruptura de Juntos por el Cambio; Margarita Stolbizer, líder del Partido GEN cuestionó que se haya puesto en discusión su permanencia dentro de la coalición opositora; y Elisa Carrió apuntó contra Mauricio Macri.

Parafraseando al personaje de ficción más famoso del vecino país de Chile, Condorito, “¡Exijo una explicación!”.

PD: En la próxima entrega analizamos la interna oficialista.