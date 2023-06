Revelaron las declaraciones de Shakira ante la Justicia de España

Shakira reveló detalles íntimos de su relación con Gerard Piqué, sus inicios, los defectos de él y los sacrificios que hizo por la relación. Estas declaraciones las realizó en el 2019 ante los juzgados de Esplugues de Llobrega por el tema de la acusación de fraude fiscal contra la cantante colombiana.

“No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor”, dijo ante el juzgado, a quien le había pedido que sus declaraciones no se filtraran, pero que fueron publicadas este sábado por El País.

Luego, Shakira reveló un secreto sobre la personalidad del exfutbolista de Barcelona: sus celos. “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

“Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, expresó.

En la declaración que duró alrededor de 80 minutos, Shakira tuvo un arranque de franqueza sobre las “locuras” que hizo por su expareja.

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”, dijo.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. (Él) tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”, relató.

¿Por qué Piqué y Guardiola se llevaban mal?

Shakira volvió a ahondar en los motivos que le llevaron a no tener a España como residencia fiscal recurriendo a Gerard Piqué y su relación con el FC Barcelona: “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”. Por él admite que hubiese vivido en la ciudad del equipo donde él jugase.

Sobre la compra de viviendas, Shakira admite que era lo más “cómodo y privado”: “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas”.

Además, habló sobre el país en el que vivió durante muchos años por amor: "mi único vínculo era Gerard. Aquí no tenía más que un novio. No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior".